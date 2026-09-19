Mariana Ochoa dice que Valentín Elizalde iba a cantar con OV7 en 2014 ¡cuando llevaba 8 años de muerto!

Entre los nueve habitantes restantes en La Casa de los Famosos es común soltar el chiste de que Mariana Ochoa es el ajonjolí de todos los moles.

Muchas anécdotas que cuentan los habitantes, resultan en detalles en los que Mariana tuvo algo que ver.

Pero parecía que eso sería imposible en el caso de la historia de Valentín Elizalde el Gallo de Oro, cantante de regional mexicano que tuvo un trágico final pues fue asesinado al final de un concierto.

Ese Pérez y Gema recordaban al Gallo de Oro cuando de pronto Mariana tuvo un momento de iluminación con un recuerdo sobre el cantante... o al menos eso parecía en ese momento.

“Él iba a cantar con nosotros en la celebración de los 25 años del grupo”, dijo Mariana en referencia a OV7, que en efecto realizó un concierto en la Arena Ciudad de México.

La mentira en la historia de Mariana Ochoa

Hay un detalle en el recuerdo de Mariana que pasó desapercibido para Ese Pérez y Gema pero que derrumbaría la veracidad de la historia.

Supuestamente, de acuerdo con lo que contó Ochoa, Valentín murió justo un día antes de un ensayo que tenía pactado con OV7 para presentarse en el show.

“Sony Music nos reservó uno de los estudios que tiene en Naucalpan para el ensayo y.... no llegó”.

¿Cuál es el detalle que pone en duda la historia?

Que el concierto de 25 años de OV7 fue el 5 de octubre de 2014 mientras que Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre ¡de 2006!

Si la historia de Mariana Ochoa fuera cierta, Valentín habría ido al ensayo en los estudios de Sony en Naucalpan con 8 años de muerto.

