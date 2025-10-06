Mauricio Martínez revela que padece cáncer por quinta vez y tras 7 años en remisión: “Ya me sé el camino”

“Mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios”.
El actor originario de Monterrey, Mauricio Martínez dio a conocer que el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta vez.
Sin embargo y a pesar del duro diagnóstico, el artista que ha ganado un lugar en los escenarios de Broadway, se dijo positivo, con fe y esperanza para superar una vez más la enfermedad.
“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió Mauricio en sus redes sociales.
El también cantante añadió que continuará enfocado en sus proyectos personales, entre ellos un libro en el que trabaja desde hace un año.
“Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro. Por ahora me enfocaré en terminar mi libro, en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar. Con todo mi corazón, siempre… Mauricio”, indicó.
Fue en 2010 cuando Mauricio recibió su primer diagnóstico y desde entonces ha enfrentado quimioterapias que lo han llevado a realizar pausas importantes en su carrera, sin rendirse.
Mauricio ha consolidado su carrera con su versatilidad en el teatro musical, cine y televisión. Su trayectoria incluye protagónicos en obras como ‘Mentiras, el musical’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Dulce Caridad’ y producciones en Broadway y Off-Broadway. En televisión, ha participado en telenovelas como ‘Atrévete a Soñar’, ‘La Mujer del Vendaval’ y programas de talento como ‘Cantando por un sueño’.
Días antes de compartir que enfrenta el cáncer por quinta ocasión, Mauricio recordó la muerte de su hermana un año atrás.
“Esta semana se cumplió un año desde que te convertiste en mi ángel en el cielo, mi hermosa hermana. Y hoy te siento más cerca que nunca, guiándome en cada paso del camino, dándome señales y cuidándome tanto cuando más te necesito. Gracias por no soltarme nunca, hermanita hermosa. Te extraño tanto pero me da paz saberte conmigo en todo momento. Te amo con todo mi corazón, mis Babbs. Siempre en mi mente, siempre en mi alma... aquí en mi corazón... para siempre y para siempre”, dijo el cantante regiomontano.
Cabe mencionar que su constante lucha contra el cáncer lo ha convertido en un ejemplo de resiliencia y honestidad, inspirando a otros pacientes oncológicos a mantener la esperanza.