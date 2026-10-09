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Masad encara a Martha Figueroa en el Galifest ¡pero ella ni le entendía!

La conversación entre Martha y Masad se complicó debido al marcado acento del ex habitante de La Casa de los Famosos

Octubre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
masad matha figueroa.jpg

Masad Altamimi

Instagram

Martha Figueroa fue una de las críticas más acérrimas de Masad mientras estuvo en La Casa de los Famosos.

La periodista dijo, en su canal de Youtube Así se hacen los chismes, que su participación en el reality fue más con un personaje ficticio que con su verdadera personalidad.
Ahora que se ha terminado el programa, y como sucede cada año, Galilea Montijo organizó una fiesta en la que estuvieron casi todos los involucrados en el proyecto, incluyendo a los habitantes.
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El encuentro de Masad y Martha

Así fue que Martha y Masad se encontraron. Figueroa narró el momento en su canal de Youtube:
“De pronto lo veo y se me viene de frente”, dijo en tono divertido.
De acuerdo con su narración, Masad le reclamó en tono amable sus críticas y constantemente le preguntaba "¿por qué yo no, por qué yo no?"; lo cual ella interpretó como una duda de Masad de por qué no le caía bien.

“Yo yo le respondía: pues porque no, Masad, simplemente no me caes”.
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Martha Figueroa contó que aunque la conversación fue larga también fue complicada.

“No es broma, yo no le entendía mucho a lo que decía”.

Masad, en efecto, habla un español dificultoso y a veces inentendible debido las muletillas constantes.

Martha Figueroa Masad Altamimi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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