Gustavo Adolfo Infante confirma que ganó: Alfredo Adame es condenado por discriminación

La mañana de este jueves 8 de octubre, Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame volvieron a verse las caras ante las autoridades del Poder Judicial por la denuncia penal contra el actor que hizo comentarios en referencia de la madre del periodista.

Horas más tarde, Infante confirmó que ganó el proceso: Alfredo Adame fue condenado.

En entrevista con René Franco para “La Taquilla”, Gustavo Adolfo Infante confirmó vía telefónica que ganó ante Alfredo Adame.

Sobre la condena del actor, anticipó que se conocerá el próximo 15 de octubre a las 2pm, cuando se realice la siguiente audiencia, de individualización de penas.

Gustavo Adolfo explicó que sobre Alfredo Adame podrían caer “hasta 3 años de cárcel, aunque podría salir bajo fianza, misma que sería estipulada en la referida audiencia”. Asimismo, confirmó que Adame queda fichado con antecedentes penales.

Por si fuera poco, Infante confirmó que aún falta la demanda contra Alfredo Adame por daño moral contra su mamá y él mismo; también buscaría interponer una orden de restricción para evitar que vuelva a hablar de él.