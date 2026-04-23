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Martha Figueroa destapa la verdad en la FALLIDA COLABORACIÓN entre Danna, Belinda y Kenia Os

La periodista contó qué hay detrás del proyecto que alistaban las famosas y porque no prosperó.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Martha Figueroa cuenta la verdad sobre la fallida colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os.

YouTube/Instagram

“Ellas dijeron ‘¿quién es la fuerte ahorita? Pos que se venga y lo hacemos las tres’, porque tontas tampoco son”.

De nueva cuenta es la comunicadora Martha Figueroa la que pone el dedo en la llaga, esta vez para dar a conocer qué pasó en el proyecto que alistaban Danna, Belinda y Kenia Os.

Los detalles de la fallida colaboración fueron revelados en el podcast de la periodista, quien puso sobre la mesa que hubo diferencias creativas.

Según el relato de Figueroa, la canción que interpretarían las tres famosas pertenecía a Kenia Os, sin embargo las posturas sobre la forma de trabajar y tomar decisiones marcaron desacuerdos entre ellas.

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Martha también expresó que Danna y Belinda, pese a tener una trayectoria de muchos años luego de iniciar sus carreras desde niñas, quisieron aprovechar la popularidad de Kenia Os.

“Lo que yo sé es que iban primero las tres a grabar juntas una canción… dicho sea de paso, me parece que la trayectoria de Belinda y Danna, que son artistas desde niñas… Kenia es nueva en el mundo de la música… ellas dijeron ‘¿quién es la fuerte ahorita? Pos que se venga y lo hacemos las tres’, porque tontas tampoco son”, dijo la comunicadora.

Y añadió que “estaban haciendo las tres una canción que, según sé, era de Kenia y cuando empezaron a trabajar ya no les gustó. Que porque tenían una forma muy distinta de trabajo y formas de tomar decisiones Danna y Belinda, y Kenia por otro lado”.

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Para ejemplificar qué pasó entre las famosas explicó: “Por ejemplo, ‘oye, vamos a hacer esto’. ’No sé, déjame preguntarle a la disquera’, contestaba Kenia, porque ellos son los que dicen, y que ellas dos decían ‘¿qué? Pero si nosotras somos las que le decimos a la disquera lo que tiene que hacer. O sea, como que ellas sentían que ya mandaban y ya traían otras decisiones y Kenia todavía andaba un poco teniendo que depender un poco más de alguien para tomar decisiones o que quería una cosa distinta a la que querían ellas y que ya no se entendieron. ¿Qué dijeron?, ‘¿sabes qué? Mejor sin Kenia’.

Tras la salida de Kenia Os, el tema original fue descartado y su participación quedó fuera. En su lugar, Danna y Belinda continuaron trabajando en un nuevo material.

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La versión de Danna

Ante la polémica, Danna dijo que no existe ningún conflicto con su compañera y que todo quedó en buenos términos. Así echó por tierra cualquier enemistad.

También comunicó que la colaboración entre las tres no está cancelada, sino en pausa y que todo obedece a cuestiones administrativas. En tanto, el sencillo con Belinda será el primero en ver la luz.

Martha Figueroa Danna Kenia Os Belinda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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