Suscríbete
Famosos

Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”

Las cantantes, junto con Danna Paola, presentaron su colaboración en un podcast donde hablaron hasta de Las chicas superpoderosas

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
belinda kenia os.jpg

Beli se desesperó con Kenia

Apple Musica

Kenia Os terminó por aceptar que es como Dory, aquel personaje de la película “Buscando a Nemo” que tiene un memoria pésima y es incapaz de recordar cosas básicas.
Todo comenzó cuando Belinda y Danna Paola comenzaron a hablar de cine. Esto fue durante un podcast organizado por Apple Music para promover la colaboración de este trío.
La conversación fue larga y tuvo temas tan diversos como Las Chicas Superpoderosas (Belinda dijo que ella siempre quiso ser como Burbuja mientras que Danna Paola prefería ser Bellota y Kenis Os, Bombón) y los micromachismos que aún permean la industria de la música en géneros como el grupero.

La confusión de Kenia Os

Pero llegó el momento de hablar de cine y entonces Belinda, al ver que Kenia Os no tenía mucha cultura cinematográfico, hizo una analogía con “La Naranja Mecáncia”, película de Stanley Kubrick sobre un grupo de adictos que ejercen la violencia por el mero placer de sentirse superiores.

“Y cualquier cosa si no, vamos a abrirle los ojos como en Naranja Mecánica”, dijo Beli en referencia a la icónica escena en la que Alex, el protagonista, es sometido a un experimento: mantener sus ojos abiertos mientras le muestran películas violentas para que se cure de su patológica adicción a la violencia.

Todo sobre la nueva temporada de La Isla Desafío Extremo

Ponte al día en este reality show

mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025
Famosos
Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz
October 16, 2025

Kenia quiso seguir el hilo de la conversación con un gesto de mantener los ojos abiertos pero Belinda se dio cuenta de que nunca ha visto la película.

“No tienes ni idea de lo que te estoy diciendo”, le dijo Beli con genuina desesperación al notar que Kenia desconoce la obra de Stanley Kubrick.

La confusión de Belinda

Aunque, para ser honestos, Belinda también se equivocó gravemente al atribuirle la película a Alfred Hitchcock.

“No sabes de Hitchcock, la película más icónica”.

Alfred Hitchcock es el maestro del suspenso, conocido por películas tan legenedarios como “Psicosis” y “El hombre que sabía demasiado”, de la cual hizo una versión británica y otra en Hollywood.
El error pasó desapercibido también para Danna Paola y además, Kenia Os no hizo sino aguantar el trolleo.

“Chicas, en este momento me están perdiendo, en este momento estoy pensando en lo que voy a comer al rato”.

Belinda y Danna Paola coincidieron entonces en que Kenia Os tiene memoria muy flaca y la propia cantante terminó por aceptarlo.

“Soy como Dory”, dijo, con lo que reveló que en cuanto a cine, ella es más de Pixar que de Kubrick.

Belinda Kenia Os DANNA PAOLA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eduardo capetillocarolinaross.jpg
Famosos
En este concierto surgió el supuesto romance de Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz (2).jpg
Famosos
La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
sami riversa limpbiskit.jpg
Famosos
Muere a los 48 años Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit y el mejor bajista del mundo en el 2000
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polancomarcontreras.jpg
Famosos
Dalílah Polanco y Mar Contreras se siguen peleando; Martha Guzmán entra al quite
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
contratocorazoneskdrama.jpg
Series y Cine
¿De qué trata el primer K-Drama hecho por Televisa y cuándo se estrena?
Se llama “Contrato de corazones, tu y yo” y se transmitirá por Canal 5
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
marianorivapalacio.jpg
Famosos
La tierna historia del periodista Mariano Riva Palacio y su futuro esposo, al que ama como a nadie
El ex conductor de noticiarios en Azteca se fue de viaje con su novio Alan Biancci a Europa y ahi se comprometieron
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
itati-hijos--.jpg
Famosos
Itatí Cantoral se sincera sobre la maternidad y sus desafíos: “Me tocaron muy buenos hijos”
La actriz habla de los desafíos que ha enfrentado con la maternidad y confiesa lo difícil que fue dejar ir a sus gemelos del nido para que cumplieran sus sueños.
October 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
carlos-cuevas-aida-pleito-.jpg
Famosos
Carlos Cuevas ante pleito con su hermana Aída: “La mejor defensa es el silencio”
El cantante rompe todo vínculo con su hermana Aída tras años de conflicto y acusaciones públicas, asegura que no habrá reconciliación.
October 18, 2025
 · 
Nayib Canaán