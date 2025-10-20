Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”

Kenia Os terminó por aceptar que es como Dory, aquel personaje de la película “Buscando a Nemo” que tiene un memoria pésima y es incapaz de recordar cosas básicas.

Todo comenzó cuando Belinda y Danna Paola comenzaron a hablar de cine. Esto fue durante un podcast organizado por Apple Music para promover la colaboración de este trío.

La conversación fue larga y tuvo temas tan diversos como Las Chicas Superpoderosas (Belinda dijo que ella siempre quiso ser como Burbuja mientras que Danna Paola prefería ser Bellota y Kenis Os, Bombón) y los micromachismos que aún permean la industria de la música en géneros como el grupero.

La confusión de Kenia Os

Pero llegó el momento de hablar de cine y entonces Belinda, al ver que Kenia Os no tenía mucha cultura cinematográfico, hizo una analogía con “La Naranja Mecáncia”, película de Stanley Kubrick sobre un grupo de adictos que ejercen la violencia por el mero placer de sentirse superiores.

“Y cualquier cosa si no, vamos a abrirle los ojos como en Naranja Mecánica”, dijo Beli en referencia a la icónica escena en la que Alex, el protagonista, es sometido a un experimento: mantener sus ojos abiertos mientras le muestran películas violentas para que se cure de su patológica adicción a la violencia.

Kenia quiso seguir el hilo de la conversación con un gesto de mantener los ojos abiertos pero Belinda se dio cuenta de que nunca ha visto la película.

“No tienes ni idea de lo que te estoy diciendo”, le dijo Beli con genuina desesperación al notar que Kenia desconoce la obra de Stanley Kubrick.

La confusión de Belinda

Aunque, para ser honestos, Belinda también se equivocó gravemente al atribuirle la película a Alfred Hitchcock.

“No sabes de Hitchcock, la película más icónica”.

Alfred Hitchcock es el maestro del suspenso, conocido por películas tan legenedarios como “Psicosis” y “El hombre que sabía demasiado”, de la cual hizo una versión británica y otra en Hollywood.

El error pasó desapercibido también para Danna Paola y además, Kenia Os no hizo sino aguantar el trolleo.

“Chicas, en este momento me están perdiendo, en este momento estoy pensando en lo que voy a comer al rato”.

Belinda y Danna Paola coincidieron entonces en que Kenia Os tiene memoria muy flaca y la propia cantante terminó por aceptarlo.