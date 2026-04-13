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El reencuentro de Danna y Belinda que está PARALIZANDO las redes sociales

La cantantes están desatando una ola de especulaciones sobre una posible colaboración.

Abril 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Danna-Belinda.jpg

Las cantantes están causando sensación por sus momentos juntas.

Instagram

Primero fueron vistas cantando en el ‘Bar Despecho’, en Madrid, donde interpretaron ‘Mala fama’ y ‘Amor a primera vista’. Después, Danna y Belinda convivieron con el público en un ambiente más relajado, lo que se viralizó rápidamente.

La reunión de las famosas desató una ola de especulaciones respecto a una posible colaboración.

Las expectativas crecieron cuando Danna compartió un clip en TikTok acompañado del mensaje: “Tu sueño favorito soon”, lo que sugeriría el posible título de un proyecto en conjunto, sin que hasta ahora se haya confirmado.

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Pero la interacción entre Danna y Belinda no es casual, pues desde hace tiempo ya mantenían un estrecho vínculo. Antes también se les vio con Kenia OS.

Fue en octubre de 2024, cuando las tres estrellas fueron vistas en una fiesta en Miami por el lanzamiento del sencillo ‘Soltera’, de Shakira, donde dejaron al descubierto la complicidad que tienen.

@los40spain

¡Menuda colaboración se viene! 🤭✨ @Danna y @Belinda llevan unos días por Madrid donde hemos podido verlas disfrutando y trabajando mucho en el estudio 👀 En el último vídeo que compartieron pudimos leer “Tu sueño favorito soon” confirmando que se viene una canción entre ambas 😱🎤 ¿Cómo pensáis que va a ser? ¡Morimos de ganas! 🤩 #danna #belinda #colaboracion #mexico

♬ sonido original - LOS40 SPAIN

Luego, Belinda y Kenia hicieron ‘Jackpot’, canción del álbum ‘Indómita’ y durante la presentación, las tres protagonizaron un momento viral cuando la intérprete de ‘Sapito’ se refirió a ellas como “Indómitas”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué hacían juntas Belinda y Cher y por qué fue tan explosivo su encuentro?

@saleelsoltv

¡#Danna y #Belinda están juntas en Madrid y el internet explotó! 🤩💃🏻🎤🇲🇽 ¡Además confirmaron que ya están trabajando en una colaboración! ☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento

♬ sonido original - Sale el Sol TV
“Somos indómitas. Tú, Danna, empezaste desde muy chiquita igual que yo. Hemos crecido en la música, eres demasiado talentosa, te admiro mucho, respeto y agradezco mucho que estés apoyándome”, expresó.

DANNA PAOLA Belinda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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