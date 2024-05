¡Mariela Sánchez también insultó a Yuri! Así respondió la jarocha a los ataques de la ex de Cristian Castro

Yuri también fue víctima de la ira de Mariela Sánchez

Es importante recordar que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron su relación de febrero en medio de fuertes rumores de violencia e infidelidad ; en marzo, la pareja intentó darse una segunda oportunidad que terminó abruptamente luego de que en un programa argentino de espectáculos se dieran a conocer unos preocupantes mensajes de audio en donde la empresaria arremetía contra su pareja y su círculo cercano.

Personas como Verónica Castro salieron embarradas en este escándalo de proporciones épicas que culminó con unas disculpas de Mariela que no acabaron de convencer y su ruptura definitiva con Cristian Castro.

Yuri, quien también fue mencionada en los controvertidos mensajes, rompió el silencio y dio su opinión al respecto de este escándalo, ¿se molestó con Mariela Sánchez por sus audios llenos de insultos?

¿QUÉ DIJO YURI SOBRE EL ESCÁNDALO DE MARIELA SÁNCHEZ?

Fue en una entrevista para el programa Ventaneando que Yuri se pronunció acerca del escándalo de Mariela Sánchez y reveló que, aunque las palabras de la argentina le sorprendieron porque ella nunca se metió en su relación con Cristian Castro, también se mostró comprensiva debido a que reconoció que, cuando las mujeres están molestas, no pueden controlar sus emociones.

“No tengo ningún rencor hacia ella, ella solita se ató la soga”

“Ella dice que yo no respeto a las mujeres, que no la respeté a ella. Nunca hablé mal de ti en el escenario. Nunca he hablado mal de ti”, aseguró Yuri, quien incluso aseguró que tiene pruebas de que ella siempre le mostró su apoyo a Mariela cuando terminó con Cristian por primera vez.

Por otra parte, Yuri aclaró que ella nunca se sintió afectada por las palabras de Mariela, quien por cierto le escribió para ofrecerle disculpas por su conducta, ya que se autocalificó como “una mujer madura” y finalizó su charla con un poderoso mensaje para la argentina:

“No tengo ningún rencor hacia ella, ella solita se ató la soga: nosotras nunca nos metimos con ella”, concluyó Yuri de forma lapidaria.