Ingrid Wagner, la exnovia de Cristian Castro, apuntó contra Mariela Sánchez y reveló si podría regresar con él

En medio de la polémica que se suscitó tras la filtración de una serie de audios donde Mariela Sánchez, la última exnovia de Cristian Castro, habló mal de él y expuso diversos aspectos de su intimidad, otra de las mujeres del pasado del cantante se pronunció respecto a la controversia. Se trata de Ingrid Wagner, quien salió en defensa del mexicano y señaló directamente a la responsable de haber emitido estos comentarios.

Ingrid Wagner arremetió contra Mariela Sánchez y aseguró que es una persona “de corazón malo”

En una conversación con “Ventaneando”, Ingrid Wagner, quien salió con Cristian por un par de semanas, confesó que para ella fue complicado enterarse de todo lo que Mariela dijo del cantante. Y es que aunque no la afecta de manera directa, guarda un cariño muy especial por él y le pareció injusto cómo irrumpieron en su intimidad.

“Fue muy doloroso el ver cómo lo humilló. Son mentiras lo que dijo sobre Cristian, ella fue muy cruel y la verdad es que no se lo merece. Él le ofreció todo, la incluyó en su familia, su mamá la quiso mucho. Me parece muy desubicado todo, es tan injusto todo lo que dijo y sí, me provocó mucha tristeza”, externó la artista plástica, que desde el primer momento en que se hizo público el fin de su romance, dejó claro que solo tenía cosas buenas que decir de Castro.

Asimismo, apuntó contra Mariela Sánchez, de quien parece no tener una buena opinión, ya que la describió como una persona mala y con un corazón igual al de su personalidad. Esto después de que en un inicio aseguró que se sentía feliz por el hecho de que estuvieran intentando nuevamente una relación, aseverando que si el artista era feliz, ella también lo sería.

“Me parece que ella abusó de él, esto es una falta de respeto absoluta. Le faltó al respeto en todo, no sé cómo explicarlo”, dijo Wagner, haciendo referencia a los dichos de Mariela en los que se burlaba del desempeño sexual de su entonces pareja.

La artista plástica aseguró que ella siempre recibió buenos tratos de Cristian Castro, contrario a los dichos de Mariela Instagram

¿Hay posibilidad de reconciliación? La ex de Cristian Castro lo aclara

Sobre si considera que puedan retomar su romance en un futuro, Ingrid Wagner expresó que el amor que siente por él sigue intacto, aún cuando no pudieron disfrutar al máximo de su historia debido a los diferentes estilos de vida que cada uno lleva.

“Yo tengo mi vida formada acá, pero si se dan las condiciones, claro que me gustaría estar con él. La verdad es que yo lo quiero muchísimo”, añadió Wagner, quien supuestamente terminó con el cantante debido a que no se consideraba capaz de lidiar con todo lo que implica salir con un personaje público, especialmente porque ella tiene hijos y ocupaciones que toman toda su energía.