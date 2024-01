Cristian Castro presume a su nueva novia: Hay que sentar cabeza, les prometo que con esta me voy a quedar

Ella es la nueva novia de Cristian Castro.

Cristian Castro sigue disfrutando de la vida en Argentina y ha logrado conquistar a una guapa y escultural mujer.

Hace unos días, el programa América TV entrevistó al famoso cantante mexicano sobre su nuevo romance, con Mariela Sánchez.

“Vine a encontrarme con ella, Ya veníamos hablando, es una chica muy linda que me alquiló la casa y yo dije: '¿Con la casa vendrá la chica?’”.

El periodista que lo entrevistó le preguntó: "¿Alquilaste la casa por la casa o por la chica?”, a lo que Cristian Castro respondió: “Sinceramente, por la chica. Pero la verdad es que es muy trabajadora... Estoy de novio con una chica de Carlos Paz y me da mucho gusto conocerla. Tenemos que formalizar ya, sentar cabeza. Me regañó la madre, me puso como campeón: '¿Cómo que una amiga?’ y yo le dije: ‘No, mañana la blanqueo’ y acá estamos blanqueando. Les prometo que con esta me voy a quedar”, expresó ‘El Gallito feliz’.

Hace unos minutos, el hijo de Verónica Castro subió una postal con su nueva novia y la reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar felicitándolo por su nueva conquista.

¿Quién es Mariela Sánchez?

Nació en Córdoba, Argentina, tiene 42 años y se dedica al rubro inmobiliario; alquila propiedades a destacadas figuras que visitan la ciudad turística cordobesa.

Fue esposa y tiene un hijo con Pablo Cuba, exjugador de Talleres de Córdoba.

También puedes ver:

Cazzu estaría embarazada otra vez... ¡Estas son las tiernas imágenes!

Ana Brenda Contreras se nos casa... ¡Estas son las primeras imágenes!

Paola Suárez sigue amando a su prometido y hasta podría volver con él