El hermano de Christian Castro habló pestes de su ex, Mariela Sánchez: ‘Lo que quería era dinero y posición’

Cristian Castro le puso un punto final definitivo a Mariela Sánchez, con quien se había dado una segunda oportunidad en el amor, luego de que se filtraran unos audios en donde ella habló mal de su exnovio y de toda su familia

Marcos Valdés, el hermano de “El gallito feliz”, celebró esta decisión tomada sólo dos días después de que la pareja se reconciliara y es que, a decir de Valdés, la empresaria argentina estaba en búsqueda de dinero y de “una posición” en México que no logró obtener.

Fue durante una charla que tuvo con medios de comunicación durante un evento que Marcos Valdés arremetió contra Mariela Sánchez y le lanzó unos dardos contundentes: “Bendito sea Dios que se escucharon esos audios”, aseguró terminante el hermano de Cristian Castro .

“ELLA QUERÍA QUEDARSE CON LA MARCA DE CRISTIAN CASTRO Y NO LO LOGRÓ": MARCOS VALDÉS

Marcos Valdés se mostró contento porque su hermano Cristian Castro logró darse cuenta a tiempo del error que estuvo a punto de cometer al volver con Mariela Sánchez:

“Que bueno que mi hermano la pudo dejar porque parecía que se quería echar para atrás y quería regresar (…). Bendito sea Dios mi hermano está libre, tranquilo”, aseguró Valdés, quien consideró que fue una “pena” que Mariela hablara así de Cristian cuando él simplemente la trató muy bien y le cumplió todos sus caprichos.

Por otro lado, Marcos Valdés no dudó en asegurar que Mariela Sánchez sólo estaba interesada en el dinero del cantante pero nunca lo amó: “Vamos a ser muy claros, lo que ella quería era dinero, posición aquí en México, quedarse con la marca de Cristian Castro y no lo logró”, señaló.

Por otro lado, Marcos enfatizó que él no suele hablar mal de las mujeres, pero en esta ocasión la conducta de Mariela Sánchez le pareció muy irrespetuosa, pues no sólo Cristian Castro fue atacado en los audios sino toda la familia, ¡hasta Verónica Castro salió raspada!

“Es, verdaderamente, una falta de respeto impresionante”, concluyó Valdés, quien remarcó que su hermano nunca habla mal de nadie por lo que, considera, “merece un poquito de respeto”.

¿QUÉ DIJO MARIELA SÁNCHEZ DE CHRISTIAN CASTRO?

Como te comentamos en TVyNovelas, los audios en donde Mariela Sánchez insulta a Cristian Castro y su familia se revelaron en el programa argentino A la tarde.

“El día que yo me iba de viaje con él, ese día empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día”. Además, Mariela lo tildó de “gordo y sucio”.

“Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, dijo Mariela sobre Cristian Castro.