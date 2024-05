Pati Chapoy también explotó contra Mariela Sánchez, la ex de Cristian Castro: ‘Huele a sobaco’

El escándalo de los audios de Mariela Sánchez en donde la empresaria argentina criticó a Cristian Castro, a su familia y hasta a las mujeres mexicanas llegó hasta Pati Chapoy, quien no dudó en arremeter contra la exnovia del cantante

Fue hace unos días en el programa argentino A la tarde que se ventilaron algunos escandalosos mensajes de audio en donde Mariela Sánchez, no contenta con hablar pestes de Cristian Castro y su familia, también emitió crueles palabras hacia las mujeres mexicanas:

“Obvio que no era para mí ese pibe (Cristian Castro)” se escucha en las grabaciones. “Todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias, put…, o sea, a todo le van a decir que sí", expresó la empresaria argentina, quien aunque ya ofreció disculpas no se ha quitado la polémica de encima.

Sobre este tema se pronunció también Pati Chapoy , quien tuvo la oportunidad de conocer a Mariela Sánchez y, a decir de la conductora de Ventaneando, la experiencia no fue agradable debido, precisamente, al olor corporal de la empresaria... ¡entérate!

“SE LE OLVIDÓ BAÑARSE": LAS FUERTES PALABRAS DE PATI CHAPOY PARA MARIELA SÁNCHEZ

En la emisión más reciente de Ventaneando el escándalo de los audios de Mariela Sánchez fue uno de los principales temas de discusión entre los presentadores de este programa de espectáculos, sobre todo luego de que Pati Chapoy recordara el día en que conoció a la entonces novia de Cristian Castro.

“Cuando la vimos en el Auditorio yo creo que se le olvidó bañarse, un olor a sobaco...”

Para la periodista de espectáculos, hubo sólo un aspecto que le llamó la atención de la empresaria argentina y no fue su carácter o su estilo de vestir, sino su desagradable olor “a sobaco":

“Cuando la conocí no olía bien… cuando la vimos en el Auditorio yo creo que se le olvidó bañarse, un olor a sobaco...”, detalló Chapoy , quien dejó en claro lo incómoda que resultó esta experiencia para ella.

¿QUÉ DIJO MARIELA SÁNCHEZ DE CRISTIAN CASTRO?

Como te comentamos en TVyNovelas , los audios en donde Mariela Sánchez insulta a Cristian Castro y su familia se revelaron en el programa argentino A la tarde.

“El día que yo me iba de viaje con él, ese día empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día”. Además, Mariela lo tildó de “gordo y sucio”.

“Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, dijo Mariela sobre Cristian Castro.