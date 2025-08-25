Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala

“Desde mi punto de vista, Alexis Ayala fue grosero”, dijo Priscila Valverde en sus primeras declaraciones después de haber sido eliminada de La Casa de los Famosos México.

Priscila y Alexis fueron contrincantes frecuentes dentro del reality show, sobre todo en la dinámica de los posicionamientos, en los que el actro le dijo algunas cosas muy duras.

“Era un personaje, era un villano, no sé de dónde salió pero sin duda él es el vilano de esta temporada”, analizó Priscila.

Valverde fue eliminada luego de haber estado en el carrusel junto con Guana y Mariana Botas en una gala que impuso récord de votaciones: 16 millones de votos.

La modelo, sin embargo, no olvida los dos posicionamientos en los que se enfrentó al actor, el último de ellos éste mismo 24 de agosto, minutos antes de que se anunciara que ella era la eliminada.

Priscila señaló, durante el sinceramiento, algunas actitudes a Alexis:

“Hablas mucho de observar, lo puse en práctica. Mencionabas una correa y parece que tú eres quien la trae, pues los traes como peones. No hay un lazo entre nosotros, sé que allá afuera vamos a coincidir y quizá podamos compartir más afuera que aquí dentro”.

Ayala, en vez de responde, hizo una onomatopeya: “Priscila...la, la, la, la, la... es todo lo que puedo hablar contigo”.

¿Qué dijo Priscila Valverde de Alexis Ayala?

Ya fuera de la Casa, durante la post gala en la que platicó con Wendy Guevara, Priscila cuestinó la actitud del actor:

“Pues no dijo nada. Obviamente eso tiene, entiendo, un trasfondo pero es algo que no acepto, es un comentario que no acepto y que no voy a tomar”

En otro momento de la plática con Guevara y Margaleff, Valverde criticó la forma en la que juega el actor al interactuar sobre todo con las mujeres dentro de La Casa.