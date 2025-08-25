Suscríbete
Murió la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras ser hospitalizada

Descanse en paz.

August 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
veronica-echegui-.jpg

Verónica Echefui

Getty Images

La reconocida actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años en Madrid a causa de un cáncer agresivo que había mantenido en secreto.

La terrible enfermedad la llevó a ser hospitalizada en el Hospital 12 de Octubre, donde permaneció internada durante varios días antes de su fallecimiento.

Este lunes 25 de agosto, medios españoles reportaron la muerte de la joven actriz, por lo que la noticia provocó una gran conmoción en el mundo del cine y la televisión en España, donde era ampliamente admirada por su talento y versatilidad.

Verónica Echegui alcanzó la fama por su papel en Yo soy la Juani (2006), y a lo largo de su carrera participó en varias películas y series. Incluso debutó como directora con el cortometraje Tótem loba, que ganó un Goya en 2022, el premio más importante del cine en España.

Su última aparición en la pantalla fue una serie que se emite en Apple TV+ llamada ‘A muerte’.

En 2011 formó parte del thriller ‘La fría luz del día’, película dirigida por Mabrouk El Mechri en la que compartió escena con figuras com Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis.

En redes sociales, medios de comunicación, famosos y fanáticos ha compartido sus condolencias y mensajes de tristeza, pues la noticia tomó por sorpresa a todos.

