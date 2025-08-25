Diana Bovio, imparable y triunfadora tras años de esfuerzo: “Sabía que iba a llegar”

La noche caía sobre Coyoacán, pero la calle frente al cine ya estaba encendida desde temprano. Decenas de fans aguardaban, teléfono en mano, listos para capturar un instante con la mujer del momento. Entre murmullos, risas y flashes, el clímax llegó cuando Diana Bovio apareció sobre la alfombra roja.

No importaba que la cita fuera para presentar Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, porque, sin discusión, ella fue la más ovacionada. Los gritos se mezclaban con peticiones de selfies y mensajes de amor. Si alguien necesitaba una prueba de que Bovio está viviendo un momento dorado, ahí estaba: rodeada de un fervor que pocas actrices logran despertar en pleno 2025.

“TENGO LA VIDA QUE SIEMPRE SOÑÉ”

En redes, su nombre es tendencia constante; sus seguidores la celebran, la defienden y replican cada una de sus entrevistas. Es un boom que no parece tener fecha de caducidad. Y, para ella, este instante es mucho más que una racha de buena suerte.

“En estos momentos me siento muy contenta, afortunada, bendecida, rodeada de amor, hace rato hablaba con mi mamá y me decía que tengo la vida que siempre soñé, porque efectivamente esto es lo que siempre anhelé”, dijo en entrevista con TVyNovelas mientras desfilaba por un camino de estrellas en el que era la más luminosa.

Diana Bovio no llegó aquí por casualidad. Nacida el 12 de marzo de 1989 en Monterrey, Nuevo León, creció en un hogar donde la música y el arte eran parte del lenguaje familiar. Su hermana, Marcela Bovio, es una reconocida cantante de heavy metal, y la pequeña Diana, antes de pisar un escenario como actriz, ya había cantado como corista en los conciertos de la banda Stream of Passion.

Su camino actoral inició en el teatro, donde se curtió en producciones como Los Bonobos, Verdad o reto y Forever Young, Never Alone. La versatilidad era evidente: podía pasar de la comedia más ligera al drama más intenso con naturalidad. Sin embargo, abrirse paso en la industria audiovisual no fue sencillo. En más de una ocasión, sus representantes encontraron resistencia para proponerla en castings; algunos ni siquiera sabían quién era, otros cuestionaban su formación. Aun así, en 2016 sorprendió con su primer protagónico cinematográfico en la cinta de terror 1974: La posesión de Altair, una producción independiente que conquistó a la crítica y se llevó varios premios internacionales.

Esa fue su carta de presentación ante un público que pronto descubriría su talento para despertar risas en los espectadores. Fue en 2019 cuando su rostro empezó a ser reconocido por millones gracias a la película Mirreyes vs Godínez, proyecto determinante que la ubicó en otra ventana. “Me posicionó, me abrió las puertas de la industria”.

“ME CONVERTÍ EN ACTRIZ HACIENDO TEATRO”

Ese mismo año saltó a la pantalla chica con la serie de Televisa Los pecados de Bárbara, un proyecto que, según contó, le sirvió para independizarse económicamente después de una época en la que pequeños personajes, el apoyo de sus padres y “trabajitos” como diseñadora gráfica fortalecían sus finanzas.

En cine, su nombre se asocia a comedias que han dejado huella: Cindy la regia, ¿Cómo matar a mamá?, Cuando los hijos regresan, Hasta que la boda nos separe, Lecciones para canallas, Somos oro y, por supuesto, la saga Mirreyes vs Godínez.

La nueva entrega, Las Vegas, no sólo reúne nuevamente al elenco, sino que refuerza esa conexión que para ella va más allá del set.

Pero si en el cine su carrera estaba consolidada, la televisión le dio un nuevo reto con Mentiras, la serie. Para Bovio, el proyecto fue una oportunidad de mostrar su lado musical: “Mentiras fue un sueño hecho realidad, yo siempre soñé con hacer un musical para televisión porque me convertí en actriz haciendo teatro... para mí fue algo muy hermoso, el contar esta historia que ha tenido tanto éxito, interpretando este personaje que amo y que se quedó incrustado en mi corazón para siempre”.