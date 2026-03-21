La dura infancia de Jorge y Ernesto D’Alessio y por qué aceptaron enfrentarse en “Juego de Voces”

La complicidad con la que los hermanos D’Alessio encaran su participación en “Juego de Voces” nació hace 40 años.

Siendo niños, Ernesto y Jorge vivieron el rompimiento de sus padres, Jorge Vargas y Lupita D’Alessio como una de las experiencias más duras de su vida: pasaron de vivir en familia, a quedarse en casa de Jorge Vargas y sin poder hablar o ver a su madre, luego a vivir solos, volver con su padre y finalmente “escaparse” para volver con su mamá... quien los mandó a vivir en Canadá para estudiar en un internado.

“Mi papá fue muy duro con mi mamá, lo tengo que reconocer”, dijo Ernesto en una entrevista para Imagen TV.

Entre lágrimas, resumió aquellos años de infancia y adolescencia con una frase lapidaria: “Me da mucho sentimiento (recordar aquellos años)”.

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¿Cómo fue la infancia de Jorge y Ernresto D’Alessio?

Ernesto y Jorge vivieron muchos años con su padre y sin saber nada de su madre.

“Mi mamá muchos veces nos mandó regalos y mi papá se los regresaba. Mi mamá nos buscó muchas veces y muchas veces nosotros no lo supimos”.

Ernesto y Jorge D’Alessio forman parte del programa “Juego de Voces”, en el que serán “rivales” que compiten musicalmente.

Ambos, más que hermanos, se sienten cómplices de aquella época.

“Muchas veces mi papá nos hizo pensar que mi mamá no nos buscaba... y cuando nos enteramos de la verdad... es cuando salimos corriendo Jorge y yo haca ella”

Ernesto recuerda que su papá no era, sin embargo, solamente un tipo hosco, también tenía rasgos profundamente amorosos.

“Fue también una gran padre”, dice.

