Suscríbete
Famosos

La dura infancia de Jorge y Ernesto D’Alessio y por qué aceptaron enfrentarse en “Juego de Voces”

Fueron años en los que la vida de los hermanos quedó marcado por la separación tormentosa de sus padres Jorge Vargas y Lupita D’Alessio

Marzo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
jorgedalessio enresto dalñessioi.jpg

Amigos, rivales y cómplices

Televisa e Instagram

La complicidad con la que los hermanos D’Alessio encaran su participación en “Juego de Voces” nació hace 40 años.

Siendo niños, Ernesto y Jorge vivieron el rompimiento de sus padres, Jorge Vargas y Lupita D’Alessio como una de las experiencias más duras de su vida: pasaron de vivir en familia, a quedarse en casa de Jorge Vargas y sin poder hablar o ver a su madre, luego a vivir solos, volver con su padre y finalmente “escaparse” para volver con su mamá... quien los mandó a vivir en Canadá para estudiar en un internado.

“Mi papá fue muy duro con mi mamá, lo tengo que reconocer”, dijo Ernesto en una entrevista para Imagen TV.

Entre lágrimas, resumió aquellos años de infancia y adolescencia con una frase lapidaria: “Me da mucho sentimiento (recordar aquellos años)”.
TE RECOMENDAMOS: La Jefa anuncia que habrá expulsiones directas en un intento más para que le hagan caso

¿Cómo fue la infancia de Jorge y Ernresto D’Alessio?

Ernesto y Jorge vivieron muchos años con su padre y sin saber nada de su madre.
“Mi mamá muchos veces nos mandó regalos y mi papá se los regresaba. Mi mamá nos buscó muchas veces y muchas veces nosotros no lo supimos”.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán

Ernesto y Jorge D’Alessio forman parte del programa “Juego de Voces”, en el que serán “rivales” que compiten musicalmente.
Ambos, más que hermanos, se sienten cómplices de aquella época.

“Muchas veces mi papá nos hizo pensar que mi mamá no nos buscaba... y cuando nos enteramos de la verdad... es cuando salimos corriendo Jorge y yo haca ella”

Ernesto recuerda que su papá no era, sin embargo, solamente un tipo hosco, también tenía rasgos profundamente amorosos.
“Fue también una gran padre”, dice.

JORGE D’ALESSIO ernesto dalessio Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana-barbara-angel-munoz-bodega.jpg
Famosos
¿Ana Bárbara mandó a Ángel Muñoz a vivir a su bodega? Univision lo acorrala y le pregunta directo si fue INFIEL
Marzo 20, 2026
 · 
TVyNovelas
bebeto--.jpg
Famosos
El Bebeto y el duro golpe que cambió su vida: “Su muerte me hizo más duro”
Marzo 20, 2026
 · 
Grisel Vaca
fer italia rebelde
Famosos
Además de ‘Rebelde’, ¿en qué otras telenovelas participó el actor declarado culpable de VI0LACIÓN?
Marzo 20, 2026
 · 
TVyNovelas
La Casa de los Famosos Méxicos 2
Famosos
Conductora de La Casa de los Famosos México reaparece con cambio de look y NARIZ NUEVA
Marzo 20, 2026
 · 
TVyNovelas
Apio-Quijano-José-Eduardo-Derbez.jpg
Famosos
‘Apio’ Quijano SE LANZA contra José Eduardo Derbez y critica sus looks… pero él ya le contestó
El hijo de Eugenio Derbez le respondió al cantante por las críticas contra su ropa.
Marzo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris enfrentaría deuda MILLONARIA tras la transmisión de ‘Ring Royale’; estos serían los motivos
Los combates fueron todo un éxito, pero ahora se enfrentan a serios problemas.
Marzo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Penélope-Menchaca.jpg
Famosos
Exconductora de ’12 Corazones’ llora al revelar que su hija NO SUPERA la pérdida de su nieto: “le dio un ataque de pánico”
El bebé murió en 2022 a causa de una enfermedad cardíaca congénita.
Marzo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
galilea-montijo-comunicado.jpg
Famosos
Galilea Montijo hace frente a comentarios en redes sociales: ¿Qué se hizo en la cara?
La conductora de Hoy decidió explicar qué le pasó en el rostro en días recientes.
Marzo 20, 2026
 · 
TVyNovelas