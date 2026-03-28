Shiky pasó mala racha y nos confiesa: “Me urge una limpia, ¡que me lleven a Catemaco!”

Hay temporadas en la vida que parecen ensañarse con una sola persona. Como si el destino, caprichoso, decidiera concentrar en unos cuantos meses todas las pruebas posibles. Así describe Shiky, actor, comediante, creador de contenido y uno de los rostros más entrañables que dejó la tercera temporada de La casa de los famosos México, el momento que atraviesa tras regresar, una vez más, a una cama de hospital.

Hace apenas unas semanas, el comediante encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir un video desde urgencias. Su rostro, visiblemente inflamado, y su tono entre resignado y desconcertado bastaron para que las redes sociales reaccionaran de inmediato. No era la primera vez.

“De nuevo en urgencias... Esta vez no es una infección, sigue siendo en el mismo lugar... Me han encontrado una especie de piedrita... ha obstruido una glándula... Lo que me ha causado una inflamación”, relató en aquel momento, con la honestidad que lo caracteriza.

Lo que parecía una molestia menor resultó ser una condición médica que requería intervención inmediata: un sialolito, es decir, una piedra de calcio alojada en una glándula salival, bloqueando su funcionamiento y provocando una inflamación dolorosa. La situación escaló rápidamente y lo llevó directo al quirófano.

Lo más inquietante para Shiky fue la rapidez con la que todo ocurrió. Apenas días antes había dicho: ‘estoy al cien’, pero de la noche a la mañana, mira”, confesó. Según explicó, la complicación estaría relacionada con una anomalía poco común: un fragmento óseo que terminó afectando su glándula salival.

“Entonces, otra vez de urgencias a operar. Me decían, de la mandíbula y yo: ‘Pero yo no me la he roto, no sé, si entonces fue de la primera operación’”, recordó.

El procedimiento fue inevitable. Los médicos tuvieron que intervenir para retirar la obstrucción e incluso la glándula afectada, en un proceso que, aunque exitoso, no dejó de ser angustiante. Este episodio no llegó en aislamiento. En noviembre pasado, Shiky ya había enfrentado otro problema de salud que también requirió hospitalización. La repetición de estos eventos ha comenzado a pesarle, no solo físicamente, sino también emocionalmente.

“Necesito una limpia urgentemente, fíjate que me han recomendado de todo porque estoy salado, no puede ser que salga del hospital y a los dos meses vuelva a la sala de urgencias. Y no a saludar, sino a repetir el mismo calvario. Porque me tuvieron que operar, ya es como una relación muy cercana a la anestesia”, compartió en entrevista con TVyNovelas.

El término “estar salado”, tan arraigado en el imaginario popular, no es casual en sus palabras. Para él, esta seguidilla de eventos ha comenzado a tener tintes casi inexplicables. Aunque el diagnóstico médico es claro, Shiky no descarta que haya algo más detrás de esta mala racha.

Sin perder su característico sentido del humor, ha comenzado a considerar soluciones que van más allá de la medicina tradicional.

“Ya estoy pidiendo que me lleven a Catemaco, a ver qué pueden hacer por mí. Mientras tanto no me queda que tomar con humor todo lo malo que me sucede”.

La referencia no es menor: Catemaco es conocido por sus rituales espirituales y limpias, prácticas que muchos buscan cuando sienten que la mala suerte los persigue. Aun así, Shiky mantiene una postura reflexiva sobre su propia naturaleza.

“Yo soy una persona que confía en todo el mundo, pienso que todos son buenos, que no existe la envidia ni la mala energía, pero quizás estoy equivocado. Ya muchos amigos me han dicho que este mundo es así, pero no logro entender porque yo me alegro por las cosas bonitas que le pasan a los demás”.

Si algo ha sostenido a Shiky en medio de esta tormenta es su capacidad para reírse incluso de los momentos más difíciles. Lejos de victimizarse, el conductor intenta encontrar sentido, o al menos alivio, en medio del caos. “Prefiero pensar que me está sucediendo esta serie de cosas malas para ya jamás volver a un hospital. Puede ser que me esté dando todo de golpe y luego sean tiempos de tranquilidad y mucha salud”, reflexionó.

Shiky y su novio Abraham TVynovelas

Sin embargo, no deja de reconocer lo extraordinario de su caso. “Hay cosas que pasan de una en un millón, y pues me tocó a mí. Yo tenía un hueso suelto en la mandíbula, no tengo idea de dónde salió, y me obstruyó la glándula de la saliva, se me hinchó, tuvieron que cortarme, me sacaron la glándula salival. Pensaba que era consecuencia de las muelas, pero no, era otra cosa distinta. Ahora me acuesto a dormir pensando en lo que me tocará sortear al día siguiente”.

A pesar de todo, su actitud sigue siendo luminosa. “Todo el mundo se ha ofrecido a hacerme la limpia, pero quiero esperar un poco a ver si se trata de una mala racha, sino tendría que ir a que los chamanes”. Mientras su cuerpo se recupera, Shiky encuentra consuelo en el respaldo de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo.