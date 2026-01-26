Maribel Guardia revela detalles de su vida íntima con Marco Chacón: “una pareja es más que sexo”

“Una pareja vive diferentes etapas”, dijo Maribel Guardia cuando le preguntaron sobre su vida íntima dentro del reality show "¿Apostarías por mí?”

La cantante y actriz entró como invitada especial junto con Marco Chacón, con quien lleva una relación de 28 años.

Juntos se encargaron de dar algunos consejos a las 12 parejas que viven dentro de la villa y que compiten por llevarse 300 mil dólares.

Maribel y Marco explicaron que el secreto para llevar tanto tiempo juntos tiene que ver sin duda con la perseverancia, la tolerancia y, sobre todo, el compromiso, que es algo que se debe mantener a lo largo de muchos años.

Pero la pareja también habló de sexo.

Maribel contó que, como todas las parejas, ellos tuvieron una primera etapa de “mucha cachondería”, donde el enamoramiento era básicamente una atracción física.

“Pero no toda la vida puede ser así. Nosotros tuvimos nuestra etapa de sexo en todas partes, ya saben, en el coche, en la casa, en la cocina, en todos lados”.

Explicó que actualmente viven otra etapa, en la queel amor se manifiesta a través de la confianza y la convivencia diaria.

“No es que no tengamos sexo, lo tenemos y de mucha calidad, pero ya vivimos otra etapa del amor”.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el sexo en la pareja?

En una entrevista posterior a su visita a la villa, la pareja se confesó en la sección “Terapia de pareja”

“Hay etapas del sexo todos los días a todas horas y eso va cambiando”, reiteró Maribel Guardia.

La actriz insistió en que la intimidad, aunque fundamental, no deja de ser solamente un aditivo para las relaciones largas.