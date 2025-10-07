Mariana Botas quiere dejar atrás La Casa de los Famosos México: “Para mí el juego acabó”

Tras su participación en La casa de los famosos México, Mariana Botas desea pasar página y centrarse en su trabajo. Por ahora, está disfrutando del estreno de la nueva temporada de Una familia de diez, donde interpreta a Martina, cuyo personaje le ha cambiado la vida.

“La verdad es que es mi hija consentida. Los actores nos referimos así a los personajes que interpretamos a lo largo de nuestra carrera: son como nuestros hijos. Y sí, Martina tiene un lugar muy especial en mi corazón porque representa un parteaguas en mi vida. Actuar en Una familia de diez ha sido una de las mejores cosas que me han pasado; es un regalo con el que he aprendido muchísimo, he forjado grandes amistades y he ganado una familia extendida. Para mí, la familia significa muchas cosas, y todas ellas muy bonitas, y este elenco me las ha dado”.

A casi 20 años de haber interpretado por primera vez a Martina, Mariana recuerda cómo llegó a su vida: “Yo estaba en la prepa, tenía 17 años y me buscaron para el proyecto. Realmente no fue un casting como tal; tuve la oportunidad de ver a Jorge y a Pedro, me platicaron de qué trataba, me dieron el libreto y me dijeron: ‘Mira, nos encantaría que fueras Martina, y si te gusta, adelante’. Lo leí y me enamoré desde el primer momento. Les dije: ‘Bueno, yo feliz de hacerlo’. Y así se dio: hicimos el piloto y salió la serie ese mismo año. La verdad es que jamás me imaginé que se convertiría en el fenómeno que fue y que ha sido durante tantos años”.

Para Mariana, el éxito obtenido a lo largo de tantas emisiones no le genera más que agradecimiento: “Como lo dijo en su momento don Jorge: es un triunfo. Para nosotros fue un triunfo regresar 12 años después de haber grabado la primera temporada. Mucha gente ni se dio cuenta de que fueron tantos años de ausencia, porque la temporada se repitió durante una década. Los 24 capítulos que hicimos en la primera temporada creo que ya son parte de la cultura popular mexicana, y regresar 12 años después fue increíble”.

“Todos decíamos que hasta que no estuviéramos en el foro grabando no lo creeríamos. Así fue, y llevamos siete años haciendo temporadas de Una familia de diez ininterrumpidamente. Por eso, estamos sumamente agradecidos”.

Mariana Botas: “Tengo muchas ganas de volver a hacer telenovelas”.

Sobre la posibilidad de encasillarse en un sólo personaje, Mariana asegura que ha tenido la fortuna de participar en otros proyectos para mostrar sus diferentes facetas. “Obviamente, el personaje más fuerte que he hecho y que más he interpretado es Martina: son 18 años haciéndolo en teatro y televisión. Pero soy actriz y también he hecho otros personajes durante estas etapas, y, por supuesto, seguiré interpretando a Martina los años que Una familia de diez exista, feliz y encantada”.

Mariana Botas

Para Mariana, retomar la actuación por completo es su meta a corto plazo, ya que desea seguir creando nuevos personajes.

“Quiero volver a esa faceta de ser actriz, obviamente sin descuidar Envinadas, que es otra parte de mi proyecto, al que quiero muchísimo y que está creciendo mucho. Tenemos muchos planes. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a hacer telenovelas”.

Sobre los constantes cuestionamientos en torno a su participación en La Casa de los Famosos México, Mariana Botas admite que ha llegado el momento de dar vuelta a la página a ese tema.

“Ya me rebasó. Es parte de... yo sé que estos proyectos generan una exposición gigante y son muy mediáticos. Pero bueno, es un poco de lo mismo: es un reality, es un juego. Obviamente, hay cosas que uno sí se toma personales porque son inevitables, pero ya pasó. El juego para mí acabó”.

“Yo me divertí, lo disfruté muchísimo y agradezco la oportunidad de haber tenido el foco que representa el proyecto. Me llevo cosas buenas, muchos aprendizajes y, al final, el público nuevo que conectó conmigo es increíble, y a los que ya venían conmigo, se los agradezco”, concluyó.

