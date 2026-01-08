Maya y María Karunna de ‘Caló’ hablan del duelo por el ASESINATO de su padre: “Quedó impune”

“Fueron dos años de seguimiento y se quedó como caso inconcluso”.

Han pasado 20 años del trágico asesinato de Roberto Hill, padre de las cantantes Maya y María Karunna, integrantes de ‘Caló’, sin que exista justicia para el reconocido actor.

Las cantantes ofrecieron una charla donde hablan del vacío que dejó Hill en sus vidas y lo difícil que es saber que continúa sin esclarecerse el caso, lo que las obligó a enfrentar un complejo proceso de duelo.

Fue el pasado 20 de diciembre de 2005 cuando asesinaron a José Roberto Hill del Rivero, a los 60 años, en su casa de la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Hasta ahora las autoridades desconocen quién es el culpable del crimen y por qué lo hizo.

“Fueron dos años de seguimiento y se quedó como caso inconcluso. La verdad ya ni le movemos. Creo que la justicia divina se hace cargo de la gente que hace mal. Él está con papá Dios porque fue un gran ser humano”, dijo María a ‘Ventaneando’.

El cuerpo de Roberto fue hallado por una trabajadora del servicio de limpieza luego de varios días de que se reportara su desaparición. De acuerdo con información oficial, el actor presentaba golpes, estaba envuelto en una cobija y oculto dentro de un clóset. La mujer dio inmediato aviso a las autoridades.

Maya Karunna, por su parte, compartió que el proceso de asimilar el asesinato fue acompañado de un esfuerzo consciente por enfocarse en el legado de valores inculcados por su padre.

“Nos quedamos con las bases que nos inculcó mi papá, que es el perdón. No el perdón a la persona que lo hizo, sino por nosotras, porque si no te puedes enfermar”, indicó.

Las hermanas revelaron que han compartido diversas formar de apoyo como terapias con tanatólogos y ejercicios espirituales.

“Hicimos mucho trabajo personal y espiritual, ejercicios, mil cosas. Somos muy resilientes y muy echadas para delante. Nos mantenemos unidas, viendo hacia adelante, pensando que así nos quiere ver nuestro papá, vernos como estamos ahorita”, expresó Maya.

¿Quién fue Roberto Hill?

Nació el 13 de enero de 1945 en la Ciudad de México y desarrolló una carrera en cine, teatro y televisión desde 1964 hasta su muerte.

Participó en películas como ‘Cristo 70’ y ‘Ha entrado una mujer’, además de reconocidas telenovelas y programas como ‘Mujer, casos de la vida real’.

En su vida personal estuvo casado con Margarita Bauche, con quien tuvo a sus hijas Maya y María Karunna, y era tío de la actriz Vanessa Bauche.