Futbolista PIERDE LA VIDA dramáticamente frente a sus compañeros; deja huérfanos a sus dos pequeños hijos

El deportista de 32 años comenzó a sentirse mal y su equipo intentó salvarlo.

Enero 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Futbolista-muerte.jpg

Pierde la vida futbolista frente a sus compañeros.

Pixabay

“Hasta la próxima Campeón”.

El mundo del deporte se vistió de luto tras darse a conocer la muerte del futbolista Alex Felipe, de 32 años, quien perdió la vida de forma dramática frente a sus compañeros.

Según medios internacionales, el deportista falleció en Rusia y tras confirmarse la noticia, revelaron detalles de cómo intentaron salvarle la vida.

Alex murió el pasado 6 de enero delante de su equipo cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto de Ukhta.

La prensa internacional da cuenta de que el futbolista de sala comenzó a sentirse mal tras participar en un partido de la Copa de Rusia y perdió el conocimiento mientras sus compañeros se preparaban para abordar.

De forma casi inmediata, Felipe recibió atención médica por parte de equipos de emergencia, quienes intentaron reanimarlo, sin embargo, el deportista murió frente a su equipo en el aeropuerto.

“El atleta enfermó en el aeropuerto mientras se preparaba para embarcar y, a pesar de los intentos de reanimación, no sobrevivió. Actualmente jugaba para el Norilsk Nickel de Rusia y había forjado una sólida carrera, con temporadas en Cascavel Futsal, Inter Movistar (España), Joinville y Sporting (Portugal)”, detalló el Sport Club Corinthians Paulista.

Tras confirmarse su fallecimiento, la UEFA lamentó profundamente la muerte del futbolista, a quien le sobrevive su esposa y sus dos hijos pequeños.

“Lamentamos profundamente el repentino fallecimiento de Alex Felipe, de 32 años, campeón de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, se lee en el comunicado.

Alex Felipe fue un jugador de futbol sala, que formó parte tanto en equipos de Brasil como de Europa. También del Cascabel Futsal, del Joinville, del Inter Movistar y del Sporting de Portugal.

“El mundo del fútbol sala y del deporte en general se ha empobrecido. Hasta la próxima Campeón”, indicaron.

