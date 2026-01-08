Chantal Andere aclara si actuaría o no con Wendy Guevara en teatro o televisión

La versión de que Chantal Andere no quiere actuar con influencers que saltan a la televisión, el teatro o el cine generó una sonada polémica.

La actriz, conocida por sus memorables villanas en telenovelas, aclaró, sin embargo, que su comentario no se refería e alguien en específico y negó incluso haber mencionado el oficio de “influencers”.

“Me enviaron el video pero yo nunca dije eso”, declaró Chantal Andere en una entrevista con De Primera Mano.

El supuesto comentario de Andere en contra de los creadores de contenido parecía estar dirigido a Wendy Guevara y Abelito, quienes tras su participación en La Casa de los Famosos, debutaron en teatro con El Tenorio Cómico.

De hecho, Abelito respondió públicamente pues dijo que su presencia como influencers en obras de teatro o proyectos de actuación responde a la necesidad de atraer “foco” del público y aceptó que implica una responsabilidad para ellos.



Chantal Andere, sin embargo, aclaró que jamás se refrió en específico a los influencers y que por el contrario, considera que hay que darles una oportunidad a quienes quieren brincar a la actuación.

“Lo que pasa es que lo mismo debe suceder si yo me quiere convertir en influencer; seguramente dirían: esta señora mejor que se dedique a actuar. Pero lo que yo creo que hay que darles el beneficio de la duda”.

¿Qué dijo Chantal Andere de Wendy Guevara?

Chantel mencionó en particular, sí, los casos de Wendy y Abelito.

“Está probado que hay influencers que les dan su oportunidad en teatro y lo hacen muy bien, y funcionan muy bien. Lo vemos con Abelito y con Wendy que lo hacen muy bien”.

Lo que sí defendió Chantal es una obsesión que tiene cada vez que le ofrecen un proyecto.

“Yo no soy el productor para decidir con quien es el proyecto pero siempre preguntó con quién voy a trabajar. Me cuesta mucho trabajo estar en lugares con personas que son impuntuales, que no ensayan. No es porque sea una payasa, es porque no quiero estar en lugares donde no esté a gusto”.

Chantal Andere está por estrenar una obra de teatro con Humberto Zurita y Stephanie Salas.