Productora Rosy Ocampo hace oferta millonaria a Allisson Lozz para que vuelva a las telenovelas; ¿aceptó?

¿El regreso de Allisson Lozz a los melodramas mexicanos podría convertirse en realidad? Es una de las incógnitas que despejó la productora de televisión Rosy Ocampo.

Fue en 2009, cuando Allisson Marian Lozano Núñez, nombre real de la actriz, se retiró del mundo del espectáculo luego de protagonizar la telenovela ‘En nombre del amor’.

Su salida de Televisa marcó el fin de una etapa en la que se consolidó como una de las figuras infantiles y juveniles más reconocidas de la pantalla mexicana.

Allisson se mudó a Colorado, en Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa como empresaria en la industria de los cosméticos.

En muchos momentos se ha especulados sobre el regreso de la actriz a los melodramas y recientemente el tema cobró relevancia por declaraciones de la productora Rosy Ocampo.

Durante una entrevista con la periodista de espectáculos Shanik Berman, la productora confirmó que contactó a Lozz para una participación especial en la telenovela ‘Papás por siempre’.

¿Allisson aceptó volver a la televisión?

Ocampo dijo que Allisson fue tajante y que rechazó la oferta millonaria que le hizo la productora. Además, reafirmó su decisión de mantenerse alejada de la actuación.

“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá”, expresó Ocampo en la conversación difundida por Shanik Berman.

También dijo que la joven actriz “sufría la carrera” y valoró la determinación que mostró para apartarse de los reflectores para dedicarse a otros proyectos personales.

¿A qué se dedica actualmente Allisson?

La exactriz participa activamente en el mundo de la belleza, en el que ha logrado construir un equipo de trabajo y alcanzar altos ingresos.

En 2023, compartió la imagen de un cheque por más de un millón de pesos, agradeciendo el apoyo de su familia y su equipo.

“Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando cuatro días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”, escribió Lozz en sus redes sociales.

La trayectoria de Allisson

Se dio a conocer en el programa ‘Código F.A.M.A., lo que catapultó su carrera para volverse protagonista de ‘Alegrijes y Rebujos’. Posteriormente formó parte de proyectos como ‘Misión S.O.S.’ donde trabajó con Maribel Guardia. También formó parte de ‘Rebelde’, ‘Nace una estrella’ y ‘La Rosa de Guadalupe’.

¿Qué dijo de su retiro de las telenovelas?

Fue en una transmisión en vivo, donde Lozz explicó que su decisión de alejarse de la actuación estuvo relacionada con el trato que recibió.