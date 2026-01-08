Ivonne Montero vio el alma en pena de Fabio Melanitto llorando: “no entiendo qué me está pasando”

“Entonces yo lo abracé y le dije ‘quédate conmigo, tranquilo’.

La actriz Ivonne Montero ofreció una charla donde habló de su expareja, Fabio Melanitto, quien fue asesinado en agosto de 2018, y cómo pudo ver a su alma penando sin saber qué le pasaba.

En su narración, la actriz mencionó que estaba en un estacionamiento al aire libre cuando mandaba un mensaje a la pareja con la que estaba saliendo. Ivonne tenía un proyecto de teatro por el que se coordinaba con su novio para verse más tarde.

“Mando el mensaje y cuando vengo a escuchar la réplica, se corta el mensaje a la mitad y entra la voz del papá de mi hija. Él había fallecido en ese momento hacía dos años. Entró la voz del papá de mi hija y me dice ‘Listo, mami’”, relató Montero.

Y añadió que “fue una de las cosas que más me impactó porque cuando yo lo escuché se me erizó la piel y dije ‘es el papá de mi hija’”.

Ivonne asegura que Melanitto, exintegrante del grupo venezolano ‘Uff’, que alcanzó popularidad en México a inicios de los años 2000, “siento que él lo estaba recibiendo como si yo estuviera hablando con él y él me contestó”, indicó.

La protagonista de ‘Secretos del alma’ afirma que una de las constantes con el tema de Fabio, es que cree que no ha podido trascender y está penando su alma. Añade que siente mucho su presencia.

Ivonne Montero llora al hablar de Fabio Melanitto YouTube | Este Es Mi Desmoder Con Rodrigo Vidal

“Tengo la sensación de que no ha logrado irse y por hay ciertas personas que llegaron a hacer contacto para buscarlo y lo vieron que él no ha logrado trascender”, indicó Montero.

Por ello le ha enviado mensajes al más allá buscando que encuentre el camino.

“’Quédate tranquilo, si hay algo que mi persona evite o implique el que tú no puedas trascender o te puedas ir... Si es algo que tenga que ver conmigo o con nuestra hija, se lo digo, te agradezco infinitamente que hayas pasado por mi vida para darme este maravilloso regalo que es nuestra hija. Yo me voy a hacer cargo’”, dijo Ivonne como mensaje a Fabio.

Y destacó también que lo vio sin rumbo. “Cuando él falleció, a los dos días yo me desprendí, crucé mi puerta del cuarto y me topé con él. Estaba llorando, telepáticamente hablando porque no es que escuche su voz, (y me dijo) ’no entiendo qué me está pasando. Estoy muy triste’, y estaba llorando. Entonces yo lo abracé y le dije ‘quédate conmigo, tranquilo’. Le dije ‘busca la mano del Señor, busca la luz, tu hija va a estar bien, yo me encargo de ella y donde quiera que vayas a estar, cuídala’”, concluyó la también cantante.

