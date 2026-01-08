Rubén Albarrán reclama regalías justas para Café Tacvba; en redes le reprochan que él no paga pensión

Rubén Albarrán comenzó este miércoles los trámites para solicitar que la música de Café Tacvba se retire de Spotify.

Su acción, que tiene el objetivo de visibilizar varios de los problemas a los que se enfrentan los músicos actualmente, generó un alud de comentarios opuestos: hubo quienes alabaron al cantante pero otros lo tacharon de incongruente.

“Entregue cartas a las disqueras Warner Music y Universal Music, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Spotify”.

El vocalista mostró los documentos en su cuenta de Instagram donde también publicó un video para señalar que, entre otras cosas, la decisión está relacionada con el sistema de regalías de la plataforma.

“Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado”.

Los reclamos de los seguidores contra Rubén Albarrán

Sin embargo, el pronunciamiento de Albarrán generó un fenómeno contraproducente ya que en la misma publicación, muchos seguidores y usuarios de Instagram le reprocharon que enfoque su energía en organizar un boicot contra Spotify mientras que en su vida familiar, es acusado de no pagar la pensión alimenticia.

El conflicto se dio a conocer a finales de 2024, cuando la actriz Ofelia Mediana aseguró públicamente que Rubén no apoya económicamente a su ex esposa, Andrea Medina, quien es su sobrina.

Los comentarios en su publicación fueron diversos Instagram

Apenas en noviembre de este 2025, la primera actriz reafirmó su acusación, tal y como lo informamos en TVyNovelas ya que dijo: “no es que la ayude, es que no cumple con sus obligaciones”.

Tras obtener la medalla a su trayectoria por la ANDA, y luego de dos años de peleas, doña Ofelia Medina se refirió de nuevo al tema de la paternidad del vocalista de ‘Café Tacvba’.

“Estoy segura que Rubén va a recapacitar, pero esperemos que nos oiga y siente cabeza, y ya empiece a actuar como Dios manda. La niña está cobijada por toda nuestra familia y él es el que se la pierde”.

Rubén, por su parte, niega la acusación y asegura que todo se trata de un embrollo legal, ya que él deposita la pensión en un juzgado de México, mientras que Andrea vive en California.