Suscríbete
Famosos

Rubén Albarrán reclama regalías justas para Café Tacvba; en redes le reprochan que él no paga pensión

El cantante solicitó a las dos disqueras de la banda retirar su catálogo de Spotify

Enero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
ruben albarran cafe tacvba.jpg

Albarrán mosró los documentos

Instagram

Rubén Albarrán comenzó este miércoles los trámites para solicitar que la música de Café Tacvba se retire de Spotify.

Su acción, que tiene el objetivo de visibilizar varios de los problemas a los que se enfrentan los músicos actualmente, generó un alud de comentarios opuestos: hubo quienes alabaron al cantante pero otros lo tacharon de incongruente.

“Entregue cartas a las disqueras Warner Music y Universal Music, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Spotify”.

El vocalista mostró los documentos en su cuenta de Instagram donde también publicó un video para señalar que, entre otras cosas, la decisión está relacionada con el sistema de regalías de la plataforma.

“Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado”.

Los reclamos de los seguidores contra Rubén Albarrán

Sin embargo, el pronunciamiento de Albarrán generó un fenómeno contraproducente ya que en la misma publicación, muchos seguidores y usuarios de Instagram le reprocharon que enfoque su energía en organizar un boicot contra Spotify mientras que en su vida familiar, es acusado de no pagar la pensión alimenticia.
El conflicto se dio a conocer a finales de 2024, cuando la actriz Ofelia Mediana aseguró públicamente que Rubén no apoya económicamente a su ex esposa, Andrea Medina, quien es su sobrina.

ruben albarran reclamos.jpg

Los comentarios en su publicación fueron diversos

Instagram

Apenas en noviembre de este 2025, la primera actriz reafirmó su acusación, tal y como lo informamos en TVyNovelas ya que dijo: “no es que la ayude, es que no cumple con sus obligaciones”.
Tras obtener la medalla a su trayectoria por la ANDA, y luego de dos años de peleas, doña Ofelia Medina se refirió de nuevo al tema de la paternidad del vocalista de ‘Café Tacvba’.

“Estoy segura que Rubén va a recapacitar, pero esperemos que nos oiga y siente cabeza, y ya empiece a actuar como Dios manda. La niña está cobijada por toda nuestra familia y él es el que se la pierde”.

Rubén, por su parte, niega la acusación y asegura que todo se trata de un embrollo legal, ya que él deposita la pensión en un juzgado de México, mientras que Andrea vive en California.

Ofelia Medina Café Tacvba
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
burrita burrona tuburlence queen (1).jpg
Famosos
Turbulence Queen casi llora, habla de Burrita Burrona sin mencionar a Momo y anuncia cirugía
Enero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Patricio-Borghetti.jpg
Famosos
Exintegrante de ‘Venga la Alegría’ destapa que ‘Pato’ Borghetti dejó el programa porque casi SUFRE UN INFARTO
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
María-Léon-Playa-Limbo.jpg
Famosos
María León confiesa que no abandonó a ‘Playa Limbo’ para ser solista… ¡la banda la sacó!
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ana-brenda-2024.jpg
Famosos
Ana Brenda Contreras enfrentó severa crisis de salud: “ESTÁS EN PELIGRO de entrar en sepsis y fallo renal”
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz.jpg
Viral
Karely Ruiz organiza la rifa de una liposucción: estos son los requisitos para participar
La creadora de contenido reveló que va sortear una intervención quirúrgica estética entre sus seguidoras.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
El-Chavo-del-8-Cancún.jpg
Famosos
Encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ que fue grabado en las playas de Cancún en 1980
Otro peculiar episodio del programa salió a la luz gracias a los fanáticos latinoamericanos.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claire-Brosseau.jpg
Hollywood
Comediante pide AYUDA PARA MORIR tras una extensa lucha contra una enfermedad mental
La actriz ha manifestado su deseo de poner fin a su vida mediante asistencia médica.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
César-Bono.jpg
Famosos
César Bono sufre terrible caída y termina con las costillas rotas… pero llega al teatro a dar función
El actor recordó que no es la primera vez que acude a trabajar lesionado.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez