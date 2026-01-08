¿Cómo está en 2026 Carmen Campuzano?, ¿sigue “mágica, etérea e inalcanzable”?

“Estoy en un proceso nuevo”.

Carmen Campuzano era la modelo mexicana más famosa en los años 90’s. Consiguió ser la imagen de la firma italiana de lencería ‘La Perla’ y su padrino en las pasarelas era Claudio Sala. Apareció en la portada de ‘Vogue’ y colaboró con diseñadores como Thierry Mugler, colocándose en la élite de las top models.

“Nací para ser modelo”, dijo Carmen, quien recordó que era famosa por su manera de caminar en la pasarela, apenas tocando el suelo, como si flotara. De ahí su famosa frase de “mágica, etérea e inalcanzable”.

Campuzano es hija de cantantes de ópera profesionales, por lo que desarrolló una sensibilidad especial desde que era niña. Creció entre los coros de la Ópera de Bellas Artes y a los 13 años decidió convertirse en modelo.

Carmen Campuzano tenía uno de los rostros más bellos de México.

La aparente “vida perfecta” de Carmen terminó cuando conoció la cocaína y se volvió su confidente para “olvidar fracturas emocionales, traiciones de pareja y malas jugadas”, las que la llevaron a un paréntesis “oscuro y triste” en su vida.

Fueron años de consumo acompañados de dolor, sin embargo, Carmen pudo dejar en el pasado el infierno que vivió con las adicciones. Hoy recuperada habla de su nueva vida.

“Estoy creciendo, me estoy enriqueciendo cada vez más y más en muchos conocimientos, estoy disfrutando de la vida de mis hijas, de la mía misma, estoy en un proceso nuevo”, dijo a una entrevista para Televisa Espectáculos.

Aseguró que se siente plena y que cree que “Dios va acomodando todo, es increíble”.

Y aunque nada ha sido fácil en su recuperación, la modelo ha luchado por resarcir las secuelas que le dejaron las drogas a nivel emocional y físico, por eso se sometió a una cirugía estética cardiovascular de nariz.

“Mi ángel de la guarda se llama Raúl Granados Martínez, es un cirujano experto en cirugía estética, cirugía plástica, pero tiene la subespecialidad en microcirugía microbascular reconstructiva. Yo tenía una perforación que me tapaba con un parchecito de microporo para que no entraran los contaminantes de la tierra, el aire, etc”, reveló Campuzano.

Y por si fuera poco, ha vuelto a las pasarelas para abrir y cerrar grandes desfiles de modas.

“Diseñadores de moda me pidieron y además no sabes qué bonito todos los chavos de esta nueva generación, con qué cariño, admiración, respeto (me tratan), e hicimos una sinergia extraordinaria, la pasamos genial en los desfiles, en los encuentros que hemos tenido”, puntualizó la también cantante.

Finalmente, Carmen se prepara para enseñarles a las nuevas generaciones sobre modelaje, proyección y empoderamiento en un curso que diseñó.