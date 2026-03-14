Abogada de Maribel Guardia explica por qué no le da pensión a Imelda: Tuñón: “La responsabilidad es suya”

Como se informó oportunamente en TVyNovelas, uno de los procesos legales entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha derivado en la acusación de que no se ha pagado la pensión para la manutención de José Julián.

Lo que comenzó como un pleito por el cuidado del hijo de Julián Figueroa (muerto hace 3 años) se ha enredado con decenas de denuncias aledañas, una de ellas relacionada con la herencia del niño, que ahora tiene 9 años.

Los abogados de Imelda aseguran que Imelda no ha recibido, como correspondería por ley, el dinero respectivo para la manutención de su hijo.

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En varias ocasiones, sin embargo, Maribel Guardia ha declarado que está dispuesta a darle una mensualidad a su nieto para cubrir los gastos básicos como, alimento, vestido y escuela.

Los abogados de Imelda señalan que ese no es el punto legal por el que pelean.

“No es que la abuela pueda pagar ese dinero, sino que es lo que corresponde de la herencia”.

La pensión para José Julián

En ese sentido, el abogado Marco Chacón, albacea de la herencia y esposo de Maribel, señaló:

“Esa petición forma parte del proceso sucesorio que se lleva a cabo en Morelos. Y el juez es el que determinará, con base en lo haya (en la herencia) el pago que le corresponde por pensión. Pero en esencia la responsabilidad es de ella (Imelda) promoverlo”.

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De acuerdo con Chacón, la pensión se define con un criterio puramente económico.

“El juez no puede decir que le va dar cierta cantidad al mes si lo que hay (en la herencia) alcanza solo para tres meses... ¿Y luego qué?”.

Cirina Sánchez González que es parte del equipo legal de Maribel, explicó que hay otro elemento a considerar.