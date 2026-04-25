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Manelyk quiere encontrar el amor verdadero mientras enfrenta sus decepciones en su primera obra de teatro

La influencer enfrenta el mayor reto de su vida con su primer personaje en teatro, que la ha llevado al límite emocional y la ha confrontado con sus propias decepciones amorosas.

Abril 25, 2026 • 
Edson Vázquez
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Manelyk

Getty Images

Manelyk González vive uno de los momentos más desafiantes y enriquecedores de su carrera al integrarse al mundo teatral con la obra El que se enamora, pierde, donde interpreta a Gabriela, un personaje que la ha llevado al límite emocional y actoral.

“Estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida por la oportunidad. Estoy dando todo de mí. Este personaje me está llevando al límite”, confiesa la influencer, quien encuentra en Gabriela un espejo de sus propias vivencias en el amor: expectativas altas, relaciones intensas y decepciones.

“Es una mujer que tiene los sentimientos a flor de piel, es intensa, es caótica, es divertida, pero es muy emocional. Entonces, me está pidiendo mucho actoralmente, porque para poder interpretarla tienes que sentirlo de verdad. Es conectar con el personaje al cien por ciento”, expresó.

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Manelyk reveló que su personaje y ella comparten una búsqueda común: el amor verdadero, lo que la obliga a hacer un ejercicio constante de separación entre ficción y realidad. “Es un reto muy difícil porque hay que separar a Manelyk de Gabriela, aunque nosotras tenemos mucho en común: queremos encontrar el amor”.

“Creo que todas las mujeres en la vida hemos buscado ese amor tan desesperadamente que hemos besado sapos, o hemos creído que ‘éste es el bueno’, y confundimos la intensidad con el amor real. Entonces, es cuando las relaciones duran muy poquito o no resulta lo que esperábamos, porque damos mucho de nosotras y deseamos que las personas con las que estemos den lo mismo”, expresó.

Sin embargo, dijo que las decepciones amorosas no deben verse como fracasos. “Me ha tocado aprender y eso es algo que le quisiera enseñar a Gabriela: que no se pierde. Ella piensa que pierde mucho en el amor, pero no, en realidad aprendes, y con todas esas experiencias se puede llegar a encontrar el amor verdadero”, sostuvo.

Siendo su primera incursión en el teatro, Manelyk destacó el apoyo recibido por parte de sus compañeros, lo que eleva sus estándares de exigencia. “Me siento muy afortunada de poder trabajar con personas tan exitosas como Moisés (Peñaloza), que ahorita está como protagonista y galán; eso a mí me da mucha seguridad. Magy (Grisel Margarita), quien también es una excelente mujer en teatro, lo hace increíble; ella es muy de comedia y me está ayudando a llevar esa parte también; y Samuel, que es mi coach desde hace mucho tiempo. Todos me están arropando y enseñando mucho. Soy como una esponjita; a mí me gusta que me digan ‘lo estás haciendo mal’, ‘lo estás haciendo bien’, ‘por ahí no es’, ‘repítelo’. Y con estas personas con las que estoy en la obra, pues mis expectativas y mi vara están muy altas, porque me tengo que poner al nivel de personas que han hecho mucho teatro”, explicó.

El ritmo de trabajo, combinado con sus compromisos en televisión, la han llevado a extremar su organización y cuidar su salud mental.

“La gente sabe que cuando hago un proyecto me pongo al cien por ciento y que nunca he entregado un mal resultado, porque lo que hago, lo hago siempre con el corazón, y este proyecto tiene mi corazón al cien. Sí ha sido un poco complicado, porque ahorita estoy como panelista en La casa de los famosos. Entonces, las mañanas son para el teatro y las tardes me voy para allá corriendo. Sí, tengo que desasociar mucho: dejar de pensar en la obra y ponerme a estudiar La casa también. Además, tengo que ir al gimnasio, porque como me van a ver aquí, me tengo que ver bien. Pero me gusta tener este orden. Creo que mi vida se está acomodando muy bien, y también es parte de madurar”, señaló.

Para Manelyk, la salud mental es prioridad y reveló que la terapia forma parte fundamental de su día a día. “Voy al psicólogo, tengo mi psiquiatra, tengo a mi hermano que está conmigo todo el tiempo, que es mi mánager. Entonces siempre estamos platicando. Hablo mucho con Dios, hablo mucho conmigo también. Yo solita como que me doy terapia, y me funciona muy bien”, concluyó.

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Manelyk
Edson Vázquez
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