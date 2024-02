Manelyk rompió el silencio y reveló que abortó a los 15 años: conoce su desgarrador testimonio

Manelyk reconoció que la inexperiencia y los impulsos de su juventud la impulsaron a tomar una decisión que hasta el momento ha arrastrado tristes consecuencias para su vida: interrumpir su embarazo cuando apenas tenía 15 años.

Manelyk , quien dio bastante de qué hablar en los últimos días por sus declaraciones en La casa de los famosos 4, abrió su corazón y durante una entrevista con Yordi Rosado ventiló un oscuro episodio de su adolescencia que todavía le duele.

Un embarazo no planificado trastocó la vida de Manelyk , quien se decidió por el aborto debido a que tenía muchos planes para su vida, y un bebé sería una complicación para ello; sin embargo, en aquel tiempo la influencer atravesó por un verdadero calvario para lograr su objetivo debido a las dificultades económicas y a que la práctica aún era ilegal en todo México.

MANELYK RECUERDA LA DIFÍCIL DECISIÓN DE ABORTAR CUANDO TENÍA 15 AÑOS

Manelyk comenzó el relato asegurando que en ese momento la información sobre la planificación familiar era escasa, lo que también le significó una dificultad:

“De repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como ‘qué hago’, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener. No hay manera, no era lo que yo quería en mi vida”, aceptó

“Ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, continuó la famosa.

“ERA UN MATADERO”

Debido a que Manelyk tenía miedo de la reacción de sus padres, acudió a su hermana mayor para pedirle ayuda; finalmente, ella y los papás de su pareja la llevaron a una clínica clandestina para que abortara, una experiencia que calificó de “horrorosa":

“Mi hermana mayor fue quien me ayuda, le marco y le cuento, me llevó con un doctor (...) él me dice que me van a llevar a una clínica, le dijimos a los papás de mi pareja, me lleva mi hermana”.

“Llego a la clínica, la más horrorosa que te puedas imaginar, fría, fea, yo pensaba que me iba a morir y más si llegaba a un matadero, yo lo veía así”, expresó Manelyk.

“Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va a estar bien, me empiezan a amarrar, me dejan ahí como cinco minutos”, señaló