Manelyk González estalla contra Leslie Gallardo y Emilio Osorio en LCDLF 4: ‘No la soporto’

El pleito que Leslie Gallardo y Maripily Rivera sostuvieron con Thalí García en La casa de los famosos 4 sigue dando de qué hablar, y ahora fue Manelyk González quien explotó contra Leslie al asegurar que ella, sin Emilio Osorio, “no es nada”.

Hace unos días, Leslie Gallardo se ganó el odio de los fans de La casa de los famosos 4 luego de que tuviera un desagradable encontronazo con Thalí García que incluso ocasionó que Lupillo Rivera tuviera que intervenir para calmar los ánimos:

“Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”, fueron las tremendas palabras que Leslie le dijo a Thalí , y por las que muchos internautas ya han comenzado a pedir su salida de La casa de los famosos 4 .

MANELYK GONZÁLEZ SE UNE A LA CONTROVERSIA Y ESTALLA CONTRA LESLIE GALLARDO

Leslie Gallardo no sólo se ganó el odio de los internautas: al interior de la casa las cosas tampoco marchan muy bien para ella, pues Manelyk González se unió al conflicto y expresó que la influencer es una “mentirosa”. Recordemos que Leslie se viralizó hace unos días cuando expresó, bañada en llanto, que extrañaba a su novio Emilio Osorio .

“A mí me parece patética, inventadísima, súper actuada (…) Me parece absurda”

“Se siente muy fuerte la muy gata porque es novia de Emilio, que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio? ¿qué ha hecho? Nada”, señaló la actriz e influencer, bastante molesta.

“¿Ustedes creen que es un buen contenido lo que está dando? A mí me parece patética, inventadísima, súper actuada (…) Me parece absurda, es que Leslie no es nada”, continuó Manelyk.

“No la soporto, se los juro, no la soporto. Intenté hablar un poquito mal de ella en la gala, pero como que me pararon, yo me dejo ir. No sé qué prefiero, si tenerla ahí adentro y verla de repente en pantalla porque yo no la voy a soportar los domingos en las galas, ¡qué horror!”, concluyó la famosa.

LEE MÁS CHISMES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 4