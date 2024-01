Una participante podría abandonar LCDLF 4 por una fuerte pelea en la casa: esto es lo que sabemos

¡Explotó la bomba en La casa de los famosos 4! Muchos televidentes estuvieron de acuerdo en que sólo era cuestión de tiempo para que los pleitos se dejaran ver en el reality, y hasta Thalí García podría salirse tras discutir con Maripily Rivera.

Este martes Maripily Rivera, Alana Lliteras y Thalí García protagonizaron un incómodo enfrentamiento en donde los insultos salieron a relucir con el paso de los minutos; el conflicto escaló a tal grado, que ahora hasta Thalí está considerando muy seriamente dejar el reality.

Como te informamos en TVyNovelas , el conflicto comenzó cuando Thalí García le dijo a Maripily que Leslie Gallardo pensaba nominar a la puertorriqueña por un comentario que escuchó. Esto provocó la furia de Maripily, quien ya ha tenido discusiones previas con Thalí. Posteriormente, la pelea se extendió a otros habitantes de la casa.

“Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”, le dijo, contundente, Leslie a Thalí.

THALÍ GARCÍA ESTÁ CONTEMPLANDO MUY SERIAMENTE DEJAR LA CASA DE LOS FAMOSOS 4

Tras estas agrias palabras dichas por Leslie Gallardo, Thalí fue consolada, ante la sorpresa de todos, por Alfredo Adame , quien se acercó a ella para intentar tranquilizarla; sin embargo Thalí, visiblemente afectada, pronunció unas palabras que dejaron helados a los concursantes:

La famosa sugirió que, tal vez, lo mejor para ella sería abandonar La casa de los famosos 4 luego de los problemas que causó su fuerte confrontación con Maripily y Leslie. Ante esto, Lupillo Rivera le expresó su cariño genuino y desinteresado de una forma que también dio bastante de qué hablar entre los fans del reality: con un fuerte abrazo.

Thalí García dejó en claro que es una mujer que confía en sí misma; sin embargo, debido a la gravedad de la pelea que sostuvo con sus compañeras, aseguró que tal vez debía abandonar el reality show para evitar conflictos futuros.

Hasta el momento, no se sabe si Thalí García dejará efectivamente La casa de los famosos 4 o se dará otra oportunidad, pues incluso hasta Maripily ya le ofreció disculpas por su conducta.