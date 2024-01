Thalí García toma una fuerte decisión en La Casa de los Famosos 4: ‘No hay lealtad’

Las polémicas y pleitos dentro de ‘La Casa de los Famosos’ ha comenzado apenas una semana de su inicio. ¡Qué está pasando!

“Me declaro fan de Thalí García”, es uno de los comentarios que ha surgido en redes sociales después del fuerte enfrentamiento entre Maripily Rivera y Thalí García en ‘La Casa de los Famosos 4'. Ahora, la actriz mexicana ha decidido ir en solitario en el reality y no apoyar a nadie. ¿Habrá traición?

Thalí García habló sobre la pelea que tuvo con sus compañeras después de confesar que consideraba nominar a la puertorriqueña por un comentario que había escuchado. Esto provocó la furia de Maripily, quien cortó lazos por completo con la mexicana.

“No hables cuando la gente no está de frente. Cállate la boca y espera a que la gente esté de frente”, le dijo Maripily a Thalí. Luego, Leslie Gallardo se unió al pleito diciendo: “Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú hagas lo mismo. No inventes cosas sobre mí", le gritó.

Esto llevó a Thalí a sentirse desconsolada y expresó que sería mejor para ella abandonar ‘La Casa de los Famosos 4'.

Thalí García prefiere jugar sola en ‘La Casa de los Famosos 4’

Thalí García reflexionó sobre la pelea con sus compañeros en ‘LCDLF 4' y confirmó que permanecerá en el reality para seguir luchando por el premio. Sin embargo, ha decidido jugar en solitario, sin pertenecer a ningún equipo.

“He tomado la decisión de no formar parte de ningún equipo. Mis razones son simples: no he sentido lealtad por parte de muchos, no quiero entrar en controversias y quiero decírselos de frente”, confesó.

Thalí jugará de manera INDIVIDUAL y no por habitación #lcdlf4 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/vkXxDbD1gO — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 31, 2024

Explicó que de ahora en adelante seguirá su corazón y nominará a las personas que considere merecedoras, sin importar el equipo, con el fin de evitar cualquier tipo de confrontación.

En redes sociales, los seguidores de Thalí aplaudieron su decisión y destacaron que así debería ser el reality. Comentarios como “Ya se tardó en darse cuenta”, “Acaba de ganarse su pase directo a la final, anoten esto”, y “Así es como se debería jugar, de manera individual, no por equipos, porque en todas las habitaciones hay personas que nos caen bien y otras mal. Solo espero que Thalí pueda aguantar porque esas víboras no le dejarán vivir a partir de ahora”, fueron algunos de los más destacados.

¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos 4?

El primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4' fue Christian Estrada, después de haber recibido 13 nominaciones y el voto del público para abandonar la competencia. ¿Quién será el siguiente famoso que sale de ‘LCDLF 4’?

