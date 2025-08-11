Suscríbete
Maluma detiene concierto en CDMX y reprende a mamá por llevar a su bebé sin protección auditiva

Maluma interrumpió su show en el Palacio de los Deportes de la CDMX para llamar la atención a una mamá que llevaba a su bebé sin protección de oídos.

August 11, 2025 
Luz Meraz
Maluma.png

Mamula, quien en 2024 se convirtió en papá, no dudó en llamar la atención a una mamá por exponer a su bebé al ruido y levantarlo como si fuera “juguete”.

Instagram

Durante su gira + Pretty + Dirty World Tour, Maluma protagonizó un tenso momento en su concierto en Ciudad de México al reprender a una madre por llevar a su bebé, sin protección auditiva, a un espectáculo de altos decibeles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene razón el cantante?

“Es un acto de irresponsabilidad”
Maluma

Maluma, en modo papá, no dudó en detener su presentación al observar entre el público a una mamá con un bebé en brazos, probablemente de apenas un año, sin ningún tipo de protección. Con firmeza, expresó: “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibeles están en la p*** mierda? (…) Es un acto de irresponsabilidad y lo estás meneando como si fuera un juguete.”, dijo el cantante.

El público respondió con aplausos, mientras Maluma, quien se convirtió en padre en marzo de 2024, reflexionó con autoridad y afecto sobre los riesgos reales de exponer a los más pequeños a sonidos extremos sin protección.

“Ese niño no tiene que estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y todo el respeto. Yo también soy papá y nunca hubiera traído a mi hija de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente”.

Maluma tiene razón

Más allá de la anécdota, la realidad es que Maluma tiene razón. Los oídos de niños y adolescentes, hasta los 14 años, son especialmente vulnerables al ruido intenso. Es recomendable el uso de orejeras tipo copa para bebés y protección adecuada en niños mayores, particularmente en eventos con sonido alto.

De acuerdo con la organización Healthy Children, la exposición de ruido puede afectar a los bebés en varias maneras, entre las que se incluyen daño auditivo, estrés, problemas de sueño e incluso problemas auditivos. Los bebés son especialmente vulnerables al ruido porque sus sistemas auditivos y sus mecanismos de respuesta al estrés están aún en desarrollo.

El incidente tuvo lugar en una de las funciones que Maluma ofreció en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, como parte de su exitosa gira mundial, Pretty + Dirty World Tour.

En estas presentaciones, el artista no solo repasa sus éxitos, sino que también se muestra cercano al público mexicano, llega a caminar entre la gente y comparte mensajes de apoyo emocional.

Maluma, como papá consciente, no dudó en hacerle ver a su fan que una concierto no es lugar para llevar a un bebé.

