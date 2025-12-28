Suscríbete
Alex Bisogno niega que la hija de Daniel sufrió bullying; asegura que la verdad es otra

¿Por qué salió Michaela Bisogno del musical “Matilda”?

Diciembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
Alex pudo hablar con su sobrina en Navidad

“Esto lo sé porque Michaela se lo dijo a mi hermana”, dice Alex Bisogno al contar lo que considera que es la verdadera razón por la que su sobrina salió del musical “Matilda”.

El hermano de Daniel contó también en una entrevista en el aeropuerto con medios como Canal 6, que esta Navidad finalmente pudieron hablar con la niña.
Desde la muerte de Bisogno, la familia se ha enredado en una pugna por la herencia que tuvo como consecuencia la separación en dos bandos: por un lado, Cristina Riva Palacio, viuda de Daniel; y por otro, Alex y su papá.
Durante casi un año, han amagado con demandas para obtener lo que cada uno de ellos considera justo. En particular, Alex y su papá pelean por una pensión alimenticia que Daniel le pagaba a su papá en vida y que, de acuerdo con Alex, prometió que la seguiría dando aún después de muerto.
El caso se ha complicado porque Daniel nunca firmó su testamento por lo que primero se debe resolver el juicio de intestado.
Mientras tanto, Michaela permanece con su madre y, de acuerdo con Alex, rara vez tiene contacto con la familia de su papá.

“Por eso ahora estuvimos tan contentos de que recibimos esta llamada en la que platicamos con ella. Yo de verdad deseo que en este 2026 las cosas se arreglen porque lo que yo creo es que perjudicamos a la niña porque los adultos no nos pudimos poner de acuerdo en temas de adultos”.

¿Quién decidió que Michaela se saliera de “Matilda”?

Respecto a Matilda, que estaba planeado sería el debut de Michaela en el mundo del espectáculo, Alex considera que es falsa la versión de que salió de la obra porque recibía comentarios hirientes y acoso durante los ensayos.

“Yo la verdad no creo que haya gente con ese corazón... no creo que haya niños que sean capaces de hacer eso”.

Esta es la versión oficial por la cual el productor Alejandro Gou decidió que Michaela no protagonizara el musical basado en la famosa película de 1996.
Pero Alex tiene otra verdad.

“Michaela se lo dijo a mi hermana, por eso lo sé: la niña le dijo que no quería estar en la obra porque no se sentía a gusto y no se sentía lista. Decía que había otros niños que eran una bala, tenían más trayectoria que ella, que apenas sería su debut”.

De acuerdo con Alex, la propia Michaela le dijo a su tía: Por favor dile a mi mamá que no quiero estar en la obra.

“Matilda” se estrenará el 13 de marzo.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
