!El rey León ya creció! Carlos Rivera festeja con su hijo Navidad y lo muestra en redes

Carlos Rivera y su esposa Cynthia publicaron videos y fotos para desear a sus seguidores una feliz Navidad.

Los cantantes hicieron publicaciones por separado pero con la misma decoración dentro de su casa, en un espacio diseñado para mostrar el espíritu navideño.

“En casa la Navidad se siente en los detalles: en las luces de árbol, en la calma del nacimiento y en la magia de estar juntos”, dice Cynthia en su video.

La cantante y conductora muestra que en casa de los Rivera su puso un nacimiento y se le dio su lugar también al Cascanueces, la Villa de Santa Clós y los calcetines para recibir regalos.

“Que esta Navidad nos recuerde que lo más valioso es compartir, abrazarnos fuerte y agradecer lo que tenemos cuando estamos juntos”.

Navidad con León

En otro mensaje, publicó una foto de ella con León, quien ya está por cumplir dos años y medio. Ambos aparecen felices mientras colocan esferas al árbol de Navidad.

En el caso de Carlos Rivera, también hay una foto con su hijo, pero en su caso aparecer cargándolo. El niño aparece de espaldas, ya que como siempre lo han hecho, ambos procuran mantener a salvo la identidad de su hijo.

“Que el niño Jesús nazca en su corazón y los llene de bendiciones a ustedes y a su familia”, dice Carlos en su mensaje en video.

En ambos perfiles se agregan fotos de ellos dos juntos: ella con un vestido verde totalmente, amplio en la parte de la falda y ceñido de la cintura hacia arriba.

Carlos viste con chaleco de estambre rojo y un traje negro con el saco abierto. Los dos se miran con amor y, se nota, buenos deseos.