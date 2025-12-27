Mhoni Vidente predice cuál finalista de La Granja VIP entrará a “Ventaneando”

Mhoni Vidente le echa las cartas a dos de los finalistas de La Granja VIP para conocer su futuro.
La tarotista ha declarado que este reality show fue de su agrado por el elemento de los animales, ya que le pareció que se lanzó un buen mensaje sobre su importancia y cuidado.
De acuerdo con lo que vio en las cartas, Sergio Mayer Mori pudo haber tenido un mejor lugar pero se vio afectado por las actividades de su papá, Sergio Mayer.
“Ahí lo que tiene que hacer Mayer Mori es alejarse de su papá para que su carrera pueda despegar”, dice Mhoni Vidente al leer las cartas de su futuro.
La Granja VIP llegó a su último programa con Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea como finalistas.
El ganador de los dos millones de pesos fue Adame pero de acuerdo con el tarot, entre ellos cuatro hay otros dos “ganadores” una vez que han salido de La Granja, ya que generaron suficiente visibilidad para ser llamados en otros proyectos.
El primero del que habló Mhoni fue Eleazar Gómez, sin duda el granjero más polémico de esta primera temporada.
Gómez generó al interior del reality una animadversión en muchos de sus compañeros, al grado de que Jawy, por ejemplo, ha declarado que no soportaría volver a convivir con él.
Es el mismo caso de La Bea y Kim Shantal pero sobre todo, de El Patrón, quien tuvo un enfrentamiento directo con Eleazar y en el cual existió contacto físico.
“A Eleazar lo vamos a ver en una serie, lo están ya buscando para una serie”.
De acuerdo con las cartas, Eleazar no pudo ganar La Granja “debido a los problemas legales que tuvo en el pasado”. Es decir, por las acusaciones de violencia machista en contra de Tefi Valenzuela y por las cuales fue sentenciado a reparación del daño y una disculpa pública.
¿Qué lugar tendrá Kim Shantal en “Ventaneando”?
Respecto a Kim Shantal, Mhoni Vidente le echa las cartas y no tuvo duda de su futuro:
“Pati Chapoy ya la está buscando para que entre en Ventaneando”.
La tarotista asegura que Shantal entrará como conductora de este programa, el cual mantiene su rotación de cuatro conductores más Pati Chapoy como titular. este formato se ha mantenido incluso después de la muerte de Daniel Bisogno, cuyo lugar, se ha dicho, no ocupara nadie.
La llegada de Kim Shantal, por tanto, según lo que mira Mhoni Vidente en sus cartas, será como parte de ese grupo de conductores que se rotan.