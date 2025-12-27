Apio Quijano muestra moretón en el ojo y alarma a sus seguidores

Apio Quijano mostró el moretón en su ojo derecho provocado por una caída y eso generó preocupación en sus seguidores.

El cantante y creador de contenido quedó en medio de una polémica luego de que el último episodio de su podcast se viralizó porque sus seguidores notaron “algo raro” en sus actitudes.

Apio decidió salir a dar la cara y explicaciones.

“Tuve muchos comentarios negativos de que me veía cansado, aburrido, y otros decían que si estaba alcoholizado o en drogas”, dijo Apio en un video publicado en su perfil de Instagram.

Apio se dijo desilusionado de que sus propios fans mostraran tan poca empatía y que prejuzgaran sus acciones antes de preguntar la situación por la que atraviesa.

“No entiendo por qué la gente empieza a generar un juicio sin saber lo que hay detrás”, reclamó el influencer.

Las explicaciones de Apio

Apio Quijano explicó que un día antes tuvo un accidente, una caída que le provocó un moretón en el ojo derecho y que el dolor era tan fuerte que tuvo que tomar una decisión; hacer el programa medicado, o no hacerlo.

Dice Apio que su compromiso es no dejar plantados a sus seguidores por lo que quiso hacer el programa en ese estado.

“Les voy a contar qué pasó. Sí estaba con medicamento encima porque el día anterior tenía un evento y me caí y me di un golpe tremendo en la cara. Gracias a mis habilidades histriónicas de maquillaje me logré cubrir”.

@apioquijano Hola Familia Gracias por Conectarse al en vivo de hoy y les quiero hacer una aclaración del programa de @Pipiris Nights ❤️ ♬ original sound - Apioquijano

El accidente polémico

Apio mostró el moretón y generó una nueva polémica ya nuevamente recibió comentarios poco empáticos y prejuiciosos. Dudaron que su golpe haya sido producto de una caída por lo que otra vez tuvo que responder en un comentario de la publicación.

“Fue por una caída”, dijo TikTok

“Gracias a todos por sus palabras bonitas y su amor, aquellos que dudan que fue un golpe créanme en la vida uno si puede tener accidente”.