Suscríbete
Famosos

Apio Quijano muestra moretón en el ojo y alarma a sus seguidores

El creador de contenido reveló que se vio en la necesidad de medicarse para hacer su podcast

Diciembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
apio quijano dos.jpg

Apio dio explicaciones a sus fans

TikTok

Apio Quijano mostró el moretón en su ojo derecho provocado por una caída y eso generó preocupación en sus seguidores.

El cantante y creador de contenido quedó en medio de una polémica luego de que el último episodio de su podcast se viralizó porque sus seguidores notaron “algo raro” en sus actitudes.
Apio decidió salir a dar la cara y explicaciones.
“Tuve muchos comentarios negativos de que me veía cansado, aburrido, y otros decían que si estaba alcoholizado o en drogas”, dijo Apio en un video publicado en su perfil de Instagram.
Apio se dijo desilusionado de que sus propios fans mostraran tan poca empatía y que prejuzgaran sus acciones antes de preguntar la situación por la que atraviesa.

“No entiendo por qué la gente empieza a generar un juicio sin saber lo que hay detrás”, reclamó el influencer.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Las explicaciones de Apio

Apio Quijano explicó que un día antes tuvo un accidente, una caída que le provocó un moretón en el ojo derecho y que el dolor era tan fuerte que tuvo que tomar una decisión; hacer el programa medicado, o no hacerlo.
Dice Apio que su compromiso es no dejar plantados a sus seguidores por lo que quiso hacer el programa en ese estado.

“Les voy a contar qué pasó. Sí estaba con medicamento encima porque el día anterior tenía un evento y me caí y me di un golpe tremendo en la cara. Gracias a mis habilidades histriónicas de maquillaje me logré cubrir”.

@apioquijano

Hola Familia Gracias por Conectarse al en vivo de hoy y les quiero hacer una aclaración del programa de @Pipiris Nights ❤️

♬ original sound - Apioquijano

El accidente polémico

Apio mostró el moretón y generó una nueva polémica ya nuevamente recibió comentarios poco empáticos y prejuiciosos. Dudaron que su golpe haya sido producto de una caída por lo que otra vez tuvo que responder en un comentario de la publicación.

apio quijano (1).jpg

“Fue por una caída”, dijo

TikTok

“Gracias a todos por sus palabras bonitas y su amor, aquellos que dudan que fue un golpe créanme en la vida uno si puede tener accidente”.

Apio Quijano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andrade ela.jpg
Famosos
¿Qué es ELA, la enfermedad de Yolanda Andrade, que la tienen en una nueva crisis?
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
acapulco-enciende-su-agenda-de-espectaculos-y-entretenimiento-para-cerrar-el-2025.jpeg
Famosos
Acapulco enciende su agenda de espectáculos y entretenimiento para cerrar el 2025
Diciembre 26, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade marilé.jpg
Famosos
Marilé graba video con Yolanda Andrade para responder a las graves acusaciones en su contra
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernanda de la mora.jpg
Famosos
Fernanda de la Mora responde a la acusación de infidelidad y Potro Caballero la respalda
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (2).jpg
Famosos
Yolanda Andrade reaparece en VIDEO, festeja la Navidad y presenta a su mamá
La conductora reveló por qué aceptó festejar la Navidad en esta ocasión
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
jorge lozano.jpg
Famosos
Muere Jorge Lozano, el productor detrás del éxito de Silvia Pinal y escritor de “Lazos de amor”
Lozano Soriano colaboró con La Pinal en varios proyectos durante la década de los 80 y 90
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
george michael.jpg
Famosos
La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad
Estos son los famosos que han muerto en estas fiestas decembrinas
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
dulce aniversario.jpg
Famosos
A un año de la muerte de Dulce, estas son todas las demandas pendientes por su herencia
La masa hereditaria y la última voluntad de la cantante están el disputas legales
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores