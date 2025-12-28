Suscríbete
Famosos

¿Kevin Álvarez era el hombre ideal de Fátima Bosch? La Miss Universo publica lo que busca en un novio

El futbolista y la Miss Universo tuvieron una relación de cuyo rompimiento jamás se supieron los motivos

Diciembre 27, 2025 
Alejandro Flores
fatima bosch kevin alvarez.jpg

Kevin Álvarez, mundialista; Fátima Bosch, Miss Universo

Instagram

“Yo soy más de que me lleven a misa”, publicó Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 que ha despertado la curiosidad por saber cómo, por qué y de quién se enamora.

Fátima actualmente está soltera y en su historial romántico sólo se le ha conocido una relación: la que tuvo con el futbolista del América Kevin Álvarez.
Fue, sin embargo, un amor muy comentado sobre todo a partir de que Kevin anunció su rompimiento mediante una misteriosa declaración en un podcast.
Kevin Álvarez tuvo su pico de mayor éxito como futbolista cuando ganó el Balón de Oro como mejor lateral derecho en el futbol mexicano y fue llamado a la selección mexicana hace cuatro años para jugar el Mundial de Catar.
Justo después de esa primera etapa de éxito que Kevin conoció a Fátima Bosch, quien entonces era una modelo y emprendedora con su propia marca de moda.

¿Por qué rompieron Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Su romance nunca fue demasiado público pero se conocieron al menos tres fotos en las que aparecían abrazados o besándose.
Para 2024, la relación ya se había terminado sin que alguno de los dos hiciera declaraciones públicas.

El portal N+ reseña algunas de esas imágenes que dieron pie a conocer su noviazgo.

“Una de las imágenes muestra a Fátima Bosch tomándole el rostro a Kevin; en otra están en un elevador y ella hace una selfie mientras él la besa, y en una más se les ve preparando un pastel, mientras usan un mandil y un gorro de chef”

Kevin Álvarez se limitó a decir, cuando su compañero de podcast Miguel Layún le preguntó si tenía novia, a responder: “Ya no... La estoy pasando raro”.

Fátima Bosch ganó el concurso de Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en lograrlo.
Al escribir que para ella es muy importante “que me lleven a misa” no es broma, ya que es una devota de la Virgen de Guadalupe.
“Soy muy exigente porque sé lo que yo puedo dar y eso es lo que pido”, dice Bosch.

Fátima Bosch Kevin Álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
