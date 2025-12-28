Suscríbete
Famosos

Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño

Ignacio Vega, un actor protagónico del teatro musical mexicano actual, tiene quemaduras de segundo y tercer grado

Diciembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
ignacio vega.jpg

Ignacio Vega es un actor constante en los musicales mexicanos de la última década

TikTok

La más reciente publicación del actor Ignacio Vega lo muestra disfrutando de una noche de fuegos artificiales en Cuautitlán Izcalli.

Vega, cuya carrera se ha enfocado en el teatro musical, aprovecha para hacer un meme con la leyenda: “Todos los papás viendo su dinero bailar sin ritmo”.
Lamentablemente, Vega viajó al día siguiente a otro municipio más al norte del estado de México y ahí sufrió un terrible accidente.

“El actor Ignacio Vega fue hospitalizado el día 20 de diciembre de 2025 por lesiones ocasionadas en la explosión en el Bazar Navideño en Teoloyucán”, se publicó en su cuente de TikTok.

Vega es un apasionado del teatro musical, en donde ha escalado hasta convertirse en jefe de coreografías y coach vocal de muchos montajes.
Como actor, además, ha logrado obtener papeles protagónicos como el de Scar, el villano de El Rey León, en su versión mexicana.

@ignaciovega39

encontré este video y esta canción realmente me encanta #audiciones #clasesdecanto #aladin #ignaciovega #artistas

♬ sonido original - ⭐Ignacio Vega

Vega no ha mostrado mejoría desde su ingreso al hospital, de acuerdo con un segundo comunicado publicado en su mismo perfil.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Pero su situación tampoco se ha tornado más crítica. Lo cierto es que los médicos ya dictaminaron que “no es candidato a cultivo de piel”.
Esta técnica es la más avanzada en el tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado (la medicina reconoce el cuarto grado como el más grave) en pacientes con quemaduras.

@ignaciovega39

viendo como mi dinero baila sin ritmo esta Navidad 🤣🤣 #humor #findeaño #papás #festivales #ignaciovega

♬ sonido original - Emiliano and Mommy

¿Cuál es el estado de salud de Vega?

Vega, sin embargo, no fue candidato para este método que consiste, de acuerdo con en Centro de Quemados y Cirugía Plástica en desarrollar la piel humana en tubos de ensayo, a partir de un trozo de dos cm2 (biopsia) al que durante un tiempo, aproximadamente de tres semanas, se lo somete a un proceso de multiplicación celular descontrolado”.

ignacio vega comunicado.jpg

Ignacio Vega, por ahora, seguirá con el tratamiento de desbridamiento químico y aplicación de antisépticos, previo a considerar el injerto.
Es decir que se concenrarán en la eliminación de tejido muerto, infectado o desvitalizado de una herida para favorecer la cicatrización y prevenir infecciones.

Accidente
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlos rivera cynthia rivera (1).jpg
Famosos
!El rey León ya creció! Carlos Rivera festeja con su hijo Navidad y lo muestra en redes
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
apio quijano dos.jpg
Famosos
Apio Quijano muestra moretón en el ojo y alarma a sus seguidores
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (3).jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cuál finalista de La Granja VIP entrará a “Ventaneando”
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
carlos bonavides hija.jpg
Famosos
La misteriosa historia de la hija de Carlos Bonavides y su trágica muerte
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
rafael rojas salma hayek.jpg
Telenovelas
El galán de telenovelas que tuvo que alejarse de la fama para sanar
A pesar de protagonizar clásicos como “Teresa” y “Quinceañera”, decidió regresar a su país natal, donde tenía “algunas herencias”
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
horacio-beamonte-leucemia.jpg
Famosos
Horacio Beamonte quedó ciego de un ojo y toma radical decisión ante diagnóstico de leucemia
El actor había rechazado someterse a las quimioterapias u otros tratamientos pese a padecer leucemia.
Diciembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
hijo-rene-strickler.jpg
Famosos
Yannick, hijo de René Strickler, celebra la Navidad y anuncia que espera segundo bebé con su esposo
¡La familia crece!
Diciembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
galilea montiujo isaac moreno vacaciones.jpg
Famosos
Galilea Montijo se va de vacaciones con su novio Isaac Moreno al único hotel de 7 estrellas en el mundo
La conductora le agradeció al coach por su “regalo de vacaciones”
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores