Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño

La más reciente publicación del actor Ignacio Vega lo muestra disfrutando de una noche de fuegos artificiales en Cuautitlán Izcalli.

Vega, cuya carrera se ha enfocado en el teatro musical, aprovecha para hacer un meme con la leyenda: “Todos los papás viendo su dinero bailar sin ritmo”.

Lamentablemente, Vega viajó al día siguiente a otro municipio más al norte del estado de México y ahí sufrió un terrible accidente.

“El actor Ignacio Vega fue hospitalizado el día 20 de diciembre de 2025 por lesiones ocasionadas en la explosión en el Bazar Navideño en Teoloyucán”, se publicó en su cuente de TikTok.

Vega es un apasionado del teatro musical, en donde ha escalado hasta convertirse en jefe de coreografías y coach vocal de muchos montajes.

Como actor, además, ha logrado obtener papeles protagónicos como el de Scar, el villano de El Rey León, en su versión mexicana.

Vega no ha mostrado mejoría desde su ingreso al hospital, de acuerdo con un segundo comunicado publicado en su mismo perfil.

Pero su situación tampoco se ha tornado más crítica. Lo cierto es que los médicos ya dictaminaron que “no es candidato a cultivo de piel”.

Esta técnica es la más avanzada en el tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado (la medicina reconoce el cuarto grado como el más grave) en pacientes con quemaduras.

¿Cuál es el estado de salud de Vega?

Vega, sin embargo, no fue candidato para este método que consiste, de acuerdo con en Centro de Quemados y Cirugía Plástica en desarrollar la piel humana en tubos de ensayo, a partir de un trozo de dos cm2 (biopsia) al que durante un tiempo, aproximadamente de tres semanas, se lo somete a un proceso de multiplicación celular descontrolado”.

Ignacio Vega, por ahora, seguirá con el tratamiento de desbridamiento químico y aplicación de antisépticos, previo a considerar el injerto.

Es decir que se concenrarán en la eliminación de tejido muerto, infectado o desvitalizado de una herida para favorecer la cicatrización y prevenir infecciones.

