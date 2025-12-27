La misteriosa historia de la hija de Carlos Bonavides y su trágica muerte

La vida personal de Carlos Bonavides está rodeada de varios misterios.

Cuando la fama y el éxito golpearon su vida de manera vertiginosa gracias a su personaje de Huicho Domínguez en la telenvoela “El premio mayor”, el actor se convirtió en una figura polémica.

Actualmente, la información disponible sobre su vida familia es difusa porque hasta donde se sabe, tiene tres hijos: Tadeo, su hijo menor y que es actor; Alex Ruiz, a quien no conoció sino hasta que el joven cumplió 20 años; y Aylín Barrera, de quien desconoce su paradero y de la que sólo sabe de su existencia por una declaración de su madre.

Pero Carlos Bonavides ha mencionado, a lo largo de las dos décadas recientes, otros dos nombres cuando habla de su descendencia.

El primero de ellos es Laura, con quien incluso abrió un restaurante en Cancún en 1998, cuando su popularidad estaba en su punto más alto.

Carlos mostró en exclusiva a TVyNovelas el interior de este negocio que era una “inversión familiar”.

“Este negocio es una sociedad conformada por toda la familia y yo soy el socio mayoritario porque quiero dejarle a mi familia un patrimonio. Tengo las cosas en función de mi familia”, le dijo a TVyNovelas.

En ese número de la revista quedaron como testimonio varias fotografías en las que aparece Laura junto a su padre mostrando la fachada y la decoración de aquel restaurante que ya desapareció y se llamo Tren y Tropa.

TE RECOMENDAMOS LEER: El restaurante en el que Carlos Bonavides invirtió lo que ganó con Huicho Domínguez pero ya no existe

La fachada del restaurante TVyNovelas

Laura no ha vuelto a aparecer públicamente y Carlos Bonavides tampoco la menciona.

Su hija Lily, que ya murió

Sin embargo, en una reciente entrevista en el canal de Marco Antonio Silva, Bonavides hizo una peculiar declaración.

Mientras mostraba su galería de premios y su colección de objetos personales que guarda porque tienen un valor emocional importante, el actor mostró un cuadro de Jesús que fue “un regalo de mi hija Lily”.

Es una obra hecha en repujado de aluminio que el actor guarda en la sección de “objetos de fe”. Ahí tiene, por ejemplo, una foto de su mamá y otra de su hijo Tadeo cuando era bebé, además de varias efigies de la Virgen de Guadalupe.

El cuadro que Lily le regaló Youtube Marco Antonio Silva

Sin precisar si Lily y Laura se refieren a la misma persona, Carlos Bonavides le dice a Marco Antonio Silva:

“Es un cuadro al que le tengo mucho cariño porque es de Lily, que ya murió, murió durante la pandemia”.

La certeza que se tiene, por la propia declaración de Carlos, es que Lily fue hija de Esperanza Font, su primera esposa y de quien se separó por las constantes infidelidades del actor.