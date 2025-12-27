Suscríbete
Famosos

La misteriosa historia de la hija de Carlos Bonavides y su trágica muerte

Un restaurante en Cancún, un cuadro de aluminio repujado y la pandemia se mezclan en esta memoria sobre el pasado de su vida

Diciembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
carlos bonavides hija.jpg

Carlos Bonavides; en el círculo, con su hija Laura en 1998

Instagram / TVyNovelas

La vida personal de Carlos Bonavides está rodeada de varios misterios.

Cuando la fama y el éxito golpearon su vida de manera vertiginosa gracias a su personaje de Huicho Domínguez en la telenvoela “El premio mayor”, el actor se convirtió en una figura polémica.
Actualmente, la información disponible sobre su vida familia es difusa porque hasta donde se sabe, tiene tres hijos: Tadeo, su hijo menor y que es actor; Alex Ruiz, a quien no conoció sino hasta que el joven cumplió 20 años; y Aylín Barrera, de quien desconoce su paradero y de la que sólo sabe de su existencia por una declaración de su madre.
Pero Carlos Bonavides ha mencionado, a lo largo de las dos décadas recientes, otros dos nombres cuando habla de su descendencia.
El primero de ellos es Laura, con quien incluso abrió un restaurante en Cancún en 1998, cuando su popularidad estaba en su punto más alto.
Carlos mostró en exclusiva a TVyNovelas el interior de este negocio que era una “inversión familiar”.

“Este negocio es una sociedad conformada por toda la familia y yo soy el socio mayoritario porque quiero dejarle a mi familia un patrimonio. Tengo las cosas en función de mi familia”, le dijo a TVyNovelas.

En ese número de la revista quedaron como testimonio varias fotografías en las que aparece Laura junto a su padre mostrando la fachada y la decoración de aquel restaurante que ya desapareció y se llamo Tren y Tropa.
TE RECOMENDAMOS LEER: El restaurante en el que Carlos Bonavides invirtió lo que ganó con Huicho Domínguez pero ya no existe

restaurante carlos bonavides tren y tropa.jpg

La fachada del restaurante

TVyNovelas

Laura no ha vuelto a aparecer públicamente y Carlos Bonavides tampoco la menciona.

Su hija Lily, que ya murió

Sin embargo, en una reciente entrevista en el canal de Marco Antonio Silva, Bonavides hizo una peculiar declaración.
Mientras mostraba su galería de premios y su colección de objetos personales que guarda porque tienen un valor emocional importante, el actor mostró un cuadro de Jesús que fue “un regalo de mi hija Lily”.
Es una obra hecha en repujado de aluminio que el actor guarda en la sección de “objetos de fe”. Ahí tiene, por ejemplo, una foto de su mamá y otra de su hijo Tadeo cuando era bebé, además de varias efigies de la Virgen de Guadalupe.

Screenshot 2025-12-26 201501.png

El cuadro que Lily le regaló

Youtube Marco Antonio Silva

Sin precisar si Lily y Laura se refieren a la misma persona, Carlos Bonavides le dice a Marco Antonio Silva:

“Es un cuadro al que le tengo mucho cariño porque es de Lily, que ya murió, murió durante la pandemia”.

La certeza que se tiene, por la propia declaración de Carlos, es que Lily fue hija de Esperanza Font, su primera esposa y de quien se separó por las constantes infidelidades del actor.

Carlos Bonavides
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andrade marilé.jpg
Famosos
Marilé graba video con Yolanda Andrade para responder a las graves acusaciones en su contra
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernanda de la mora.jpg
Famosos
Fernanda de la Mora responde a la acusación de infidelidad y Potro Caballero la respalda
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (2).jpg
Famosos
Yolanda Andrade reaparece en VIDEO, festeja la Navidad y presenta a su mamá
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
jorge lozano.jpg
Famosos
Muere Jorge Lozano, el productor detrás del éxito de Silvia Pinal y escritor de “Lazos de amor”
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
george michael.jpg
Famosos
La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad
Estos son los famosos que han muerto en estas fiestas decembrinas
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
dulce aniversario.jpg
Famosos
A un año de la muerte de Dulce, estas son todas las demandas pendientes por su herencia
La masa hereditaria y la última voluntad de la cantante están el disputas legales
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
influencer comprometida.jpg
Viral
Influencer se compromete frente a la Virgen de Guadalupe pero su novio muere el 12 de diciembre
La historia de Manuela Ochoa ha conmovido por la resignación que muestra gracias a su inquebrantable fe en la guadalupana
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
tony ocasio.jpg
Famosos
Chayanne está de luto en plena Noche Buena: muere su amigo Tony Ocasio, integrante de Los Chicos
El cantante se mostró conmovido al conocer la causa de la muerte de su amigo de la infancia con el que compartió escenario a finales de los 70
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores