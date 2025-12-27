Mhoni Vidente nos dice cómo tener fortuna en el dinero durante 2026

Mhoni Vidente comparte el ritual que garantiza la estabilidad económica pero también la protección contra las burjerías.

La tatorista explica que se trata de un rito que comienza del 1 de enero y termina el 5 del mismo mes, aunque debe reforzarse cada día primero de mes durante todo el año.

“2026 va a ser el año del cero, de volver a empezar de reinventarse en todo sentido”, dice Mhoni en un video compartido en su canal de Youtube.

La vidente explica que el reto en este nuevo año será garantizar el buen trabajo, l estabilidad económica y las sorpresas en el aspecto económica.

“Se tendrá que hacer con toda la fe y toda la proyección y te dará resultado casi inmediato”.

¿Qué se necesita para el ritual de Mhoni Vidente?

Dice Mhoni que se trata de un ritual sencillo y garantizado.

Aunque lo ideal es comenzaron el 1 de enero, dice que en caso de que estés de vacaciones, también se pude hacer al regresar a casa.



1 Veladora roja

1 plato forrado de aluminio

1 copa de cristal

1 copa llena de agua

Inicienso de Siete machos o sándalo

Cerillos de madera

Billete de la máxima denominación de tu país

Perfume del que más uses

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción de Los Siete machos, la original

¿Cómo se hace el ritual del dinero de Mhoni Vidente?

Al billete se le pone perfume y loción de Los Siete machos.

Dice Mhoni: “Nos vamos a limpiar con el billete tres veces, manifestando la riqueza en nuestra vida en el 2026".

Luego se mete en la copa de agua y ahí se deja por cinco días.

A la veladora roja también se le pone perfume y se le pide que “nos quite brujerías, envidias y mal de ojo”.

Se coloca en el plato y se le pone canela en polvo alrededor.

A la otra copa se le pone tequila, ron o mezcal.

Durante cinco días se riega la casa con loción de Los Siete Machos.

El incienso también se prende una varita cada día desde el 1 hasta el 5 de enero.

Se prende la veladora pidiendo que venga abundancia y protección de nuestra casa.

Mhoni Vidente explica que a partir de ese momento, es importante seguir el ritual durante cinco días: la veladora se queda prendida y la casa se limpia con Siete Machos diario.

“Cuando se acaba la veladora, sacamos el billete de la copa, lo secamos y lo guardamos en la cartera”

La veladora y el tequila se tiran a la basura y la loción de Siete Machos se usa cada primero de mes para tener la fortuna en dinero.