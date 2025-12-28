Suscríbete
Famosos

Luto por Brigitte Bardot, la estrella francesa e ícono de la sensualidad murió a los 91 años

Descanse en paz.

Diciembre 28, 2025 • 
MrPepe Rivero
Brigitte Bardot

Getty Images

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa que se convirtió en un ícono de la sensualidad en el cine en los años 60.

La actriz murió a los 91 años luego de haber sido hospitalizada en octubre pasado. No se han confirmado las causas de su muerte, pero con tales antecedentes, se prevé que su salud ya estaba comprometida.

Se sabe que Brigitte murió en su casa de La Madrague, en Saint-Tropez, donde rodó ‘Y Dios creó a la mujer’. La policía llegó para acordonar la casa, ante la llegada de admiradores de Bardot que colocaron flores en la estatua erigida en su honor en aquella ciudad francesa.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó en sus redes sociales el legado de Briggitte Bardot: “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Brigitte Bardot se convirtió en un ícono cultural, símbolo sexual y crítica del movimiento feminista; asimismo, fue controvertida por sus comentarios contra musulmanes, que le costaron multas económicas.

Cuando surgió el movimiento #MeToo, donde mujeres de la industria del entretenimiento revelaban ser víctimas de acoso y abuso, la francesa calificó a algunas acusaciones como “hipócritas”, pues señaló que sus colegas “calentaban a su productores” y así conseguían papeles.

Entre sus últimas apariciones en televisión, ocurrió en el canal BFMTV en mayo de 2025, donde destacaba su rechazo por la caza de animales.

Brigitte Bardot

Getty Images

Brigitte Bardot
MrPepe Rivero
