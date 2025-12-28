Suscríbete
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?

El reguetonero generó polémica al acercarse y tocar una estela maya

Diciembre 27, 2025 
Alejandro Flores
bad bunny museo.jpg

Bad Bunny hizo un recorrido privado

Instagram

Bad Bunny tuvo una visita privada al Museo Nacional de Antropología e Historia, el recinto con el acervo arqueológico más amplio de México.

En sus 45,000 metros cuadrados hay piezas originales y reproducciones fieles de gran parte de las culturas prehispánicas.
Al Conejito Malo en especial le llamó la atención la sala de los mayas. Por lo menos así quedó constancia en una historia de Instagram en la que se ve al reguetonero tocando una de las estelas de esa cultura.
Las estelas son el testimonio por el cual los arqueólogos han reconstruido la cosmogonía de los mayas, pues en esas piedras quedó grabada la escritura, las matemáticas y la visión del universo que llegaron a desarrollar.
Por esa razón resultó extraño que en la foto Bad Bunny apareciera tocando la estela, algo que está específicamente prohibido en las reglas del museo. De hecho, las videograbaciones con fines comerciales o con equipo profesional deben ser autorizadas y requieren de un pago.
La foto de Bad Bunny tocando la estela generó una discusión en redes sociales sobre las razones por las que se le permitió hacerlo y si debería ser castigado.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual depende el museo, hizo una publicación en su cuenta de X en la que aseguran que regañaron a Bad Bunny:
“La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”

¿La ley sanciona o absuelve a Bad Bunny?

Lo cierto, sin embargo, es que la ley es clara respecto a estas situaciones. Tocar las piezas son una falta administrativa que toca al Museo sancionar pero la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas no contempla sanciones para esa acción.

Lo que dice el artículo 52 es que el delito se comete cuando se daña o destruye una pieza o monumento.

“Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

Incluso en su segundo párrafo, que e mucho más amplio respecto a las acciones y sanciones en contra del patrimonio, no es posible identificar que Bad bunny haya cometido un delito.

“Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

El tema, por tanto, se torna complejo porque si bien es cierto que tocar, pisar o flashear con insistencia una pieza o monumento puede llevar a su deterioro, sería difícil demostrar el momento en que ocurre.
En resumen, Bad Bunny hizo algo que está prohibido administrativamente, por ese acto fue regañado en el momento pero se le permitió conservar y publicar la foto. Ninguna de sus acciones constituye, hasta ahora, un delito.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
