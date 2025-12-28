5 frases demoledoras de Yolanda Andrade sobre la vida y la muerte en su cumpleaños 54

La batalla que libra Yolanda Andrade contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha sido pública.

Ella decidió, incluso antes de conocer el diagnóstico, hablar a su “público conocedor” (como ella le llama a sus seguidores) acerca de los males que la aquejan.

Eso ha dejado en la memoria colectiva de su caso momentos esperanzadores e inspiradores pero también lapidarios: hay declaraciones de la conductora que son desoladores y muestran el nivel de resignación que tiene ante esta enfermedad.

La ELA es una enfermedad crónica degenerativa que, hasta ahora, la medicina no ha logrado curar.

La Fundación Luzón, creada por Francisco Luzón, quien padeció ELA y decidió crear esta insitución para ayudar a buscar una cura, la explica así:

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que avanza rápidamente en la mayoría de los casos. La ELA aparece cuando las neuronas motoras, también llamadas motoneuronas, superiores e inferiores van reduciendo gradualmente su actividad hasta que acaban muriendo”.

Esta Navidad, por primera vez Yolanda la llamó por su nombre, lo que coincide con su cumpleaños 54, que se celebra este 28 de diciembre de 2025. Esto es motivo suficiente para recordar los momentos de mayor valentía de Andrade ante su diagnóstico.

1.- “Gracias por esperarme”

Montserrat Oliver, su expareja y ahora amiga entrañable, ejemplifica lo que significó la ausencia de Yolanda durante casi un año del programa “Montse y Joe”.

“Yo siempre les dije que volverías. Confiamos en que regresarías, a pesar de esa gente que siempre aparece en esos momentos para querer aprovecharse”. dijo Montse en referencia a que varias conductores supusieron lo peor y pidieron el lugar de Yolanda.

El día que Andrade regresó a su programa de Unicable fue de fiesta.

“Te extrañé mucho, te quiero”, le dijo a Montse entre lágrimas.

2.- “Puedo morir antes que muchos de ustedes”

Yolanda ha tenido varias reapariciones después de periodos de crisis en su estado de salud. la de agosto de 2025 ha sido una de las más dramáticas.

Fue la primera vez que los síntomas de la ELA se hicieron no solo evidentes sino preocupantes: Yolanda se movía con dificultad y tenía problemas para articular palabras e hilar frases.

“Tengo dos diagnósticos de enfermedades degenerativas, así que probablemente pueda morir antes que muchos de ustedes”, dijo Yolanda en lo que es el registro de su primera declaración en la que parece resignada.

🥺 La conmovedora declaración de Yolanda Andrade: “Puedo morir antes que ustedes”.https://t.co/cXMS0AX4pd — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) August 27, 2025

3.- “Esta no soy yo”

Luego de largos tratamientos en Estados Unidos, Yolanda pudo volver al foro de “Montse y Joe” y conducir el programa como lo hacía hace dos años. En su primer programa, sin embargo, fue ella la que habló de su vida, como si fuera una de las invitadas.

Hizo una crónica detallada de lo complicada que es su vida ahora con esta enfermedad pero sobre todo, de lo que emocionalmente significa.

“Me oigo y no soy yo”, dijo con un tono devastador.

Explicó además que su cuerpo no responde cuando quiere ni a lo que ella necesita. Eso, inevitablemente, la llevó a una profunda depresión.

4.- “Agradezco las oraciones de mi madre”

En una de las primeras recuperaciones de Yolanda Andrade, cuando todavía no tenía el diagnóstico de enfermedad degenerativa, fue evidente la esperanza con la que hablaba de volver a su vida normal.

En ese momento lo que sabía es que “algo le había pasado a su cerebro” y que luego tuvo un “virus en la sangre”.

Al verse recuperada, no pudo sino mencionar a su familia.

“Agradezco las oraciones de mi madre”, dijo.

5.- “No vengas a verme”

La relación de Montserrat Oliver con Yolanda Andrade va mucho más allá de haber sido pareja. El amor que se demuestran es evidente y las ha llevado a tener una de las amistades más cariñosas.

Cuando Yolanda tuvo su diagnóstico certero, Montserrat Oliver de manera natural quiso estar con ella, visitarla constantemente y saber qué necesitaba y ayudarla.

Yolanda le puso un alto.