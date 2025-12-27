Suscríbete
Famosos

Desaparece familiar de Itzel Barro y el Capi Pérez en plena Navidad

“Ella es una buena persona, es veterinaria”, dice Itzel en un video en el que pide ayuda para encontrarla

Diciembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
itzel barro.jpg

Itzel Barro publicó un video y una ficha de búsqueda

Instagram

“Ella vive en Cancún”, dice Itzel Barro en el video en el que pide ayuda para encontrar a Nataly Monserrat González Barro.

El video también fue compartido por el Capi Pérez, esposo de Itzel, en sus historias de Instagram.
Itzel Barro explica que su familiar (no es explícita sobre el parentesco pero es evidente por los apellidos) salió del fraccionamiento Jardines del sur número 6; muy cerca las 11:30 de la noche.

“Iba vestida de camisón beige y chanclas”, específica.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La petición de Itzel Barro

Conocida en sus redes sociales como Hola Enfermera, Itzel se quiebra cuando describe la personalidad de Nataly y queda a punto del llanto.

“Ella es Nataly Monserrat González Barro, tiene 30 años y está desaparecida desde el 25 de diciembre. Nataly es una buena persona es veterinaria, amante de los animales, divertida, trabajadora”.

El mensaje termina con una agradecimiento por escuchar su plegaria, “por ser empáticos y por compartir esto”

El Capi Pérez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlos bonavides hija.jpg
Famosos
La misteriosa historia de la hija de Carlos Bonavides y su trágica muerte
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
horacio-beamonte-leucemia.jpg
Famosos
Horacio Beamonte quedó ciego de un ojo y toma radical decisión ante diagnóstico de leucemia
Diciembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
hijo-rene-strickler.jpg
Famosos
Yannick, hijo de René Strickler, celebra la Navidad y anuncia que espera segundo bebé con su esposo
Diciembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
galilea montiujo isaac moreno vacaciones.jpg
Famosos
Galilea Montijo se va de vacaciones con su novio Isaac Moreno al único hotel de 7 estrellas en el mundo
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade ela.jpg
Famosos
¿Qué es ELA, la enfermedad de Yolanda Andrade, que la tienen en una nueva crisis?
“Mis venitas ya no pueden más”. dice en un video en el que por primera vez confirma que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
acapulco-enciende-su-agenda-de-espectaculos-y-entretenimiento-para-cerrar-el-2025.jpeg
Famosos
Acapulco enciende su agenda de espectáculos y entretenimiento para cerrar el 2025
Diciembre 26, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade marilé.jpg
Famosos
Marilé graba video con Yolanda Andrade para responder a las graves acusaciones en su contra
Las hermanas Andrade festejaron lo que, en sus palabras, ha sido la mejor Navidad de su vida
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernanda de la mora.jpg
Famosos
Fernanda de la Mora responde a la acusación de infidelidad y Potro Caballero la respalda
La pareja anunció su separación hace una semana
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores