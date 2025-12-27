Desaparece familiar de Itzel Barro y el Capi Pérez en plena Navidad

“Ella vive en Cancún”, dice Itzel Barro en el video en el que pide ayuda para encontrar a Nataly Monserrat González Barro.

El video también fue compartido por el Capi Pérez, esposo de Itzel, en sus historias de Instagram.

Itzel Barro explica que su familiar (no es explícita sobre el parentesco pero es evidente por los apellidos) salió del fraccionamiento Jardines del sur número 6; muy cerca las 11:30 de la noche.

“Iba vestida de camisón beige y chanclas”, específica.

La petición de Itzel Barro

Conocida en sus redes sociales como Hola Enfermera, Itzel se quiebra cuando describe la personalidad de Nataly y queda a punto del llanto.

“Ella es Nataly Monserrat González Barro, tiene 30 años y está desaparecida desde el 25 de diciembre. Nataly es una buena persona es veterinaria, amante de los animales, divertida, trabajadora”.

El mensaje termina con una agradecimiento por escuchar su plegaria, “por ser empáticos y por compartir esto”

