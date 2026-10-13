Lyn May sorprende al aparecer TRANSFORMADA en ‘Chun-Li’ para promocionar la película ‘Street Fighter’

Lyn May sorprendió a usuarios en redes sociales al protagonizar una campaña inspirada en el universo de ‘Street Fighter’. Entre referencias del popular videojuego, trasformaron a la vedette en el personaje de ‘Chun-Li’.

La acapulqueña apareció con el tradicional traje azul, además de dos chongos en su peinado. Al tiempo, realiza secuencias de los combates.

Bajo el nombre de ‘Chun-Lyn May’, da patadas, golpes y movimientos de pelea. Finalmente, destruye un automóvil, haciendo alusión a uno de los niveles de bonificación de ‘Street Fighter II’.

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El comercial incorpora efectos especiales, música y gráficos que recuerdan a las primeras entregas de la franquicia, además de presentar a la actriz en una versión animada con pixeles.

La campaña promociona productos de la marca de alimentos ‘FUD’ bajo el lema “Dale K.O. al hambre”, en una colaboración vinculada con el próximo estreno cinematográfico de ‘Street Fighter’.

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Cabe resaltar que los seguidores de Lyn han tomado con agrado que se sume a estrellas icónicas de la televisión a anuncios internacionales como es el caso de Victoria Ruffo, Jaime Maussan y ‘La Chilindrina’ para ‘Stranger Things’. Ésta última también forma parte de un comercial para la cinta ‘La sustancia’.