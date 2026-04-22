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Luto por la muerte de Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’

La actriz perdió la vida a los 79 años dejando un amplio recorrido en la industria televisiva.

Abril 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Karina Duprez es recordada por su participación en ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La Usurpadora’.

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Este 22 de abril de dio a conocer el deceso de la actriz Karina Duprez, a los 79 años. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes quien confirmó el fallecimiento de la también directora mexicana.

Duprez es recordada por su participación en telenovelas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’, ‘La Usurpadora’ y ‘La fuerza del amor’.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

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Además de su trayectoria en la pantalla, Karina tuvo incursiones en teatro cine, medios en los que mostró su formación actoral y disciplina artística.

Se dio a conocer que, obedeciendo a la voluntad de la actriz, no se realizará velorio, sólo cremación y el sábado se efectuará una misa.

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¿Quién fue Karina Duprez?

Fue hija de la primera actriz Magda Guzmán, figura clave del cine de la Época de Oro y de la televisión mexicana, recordada por su participación en películas y telenovelas como ‘El ángel exterminador’, ‘Cuna de lobos’ y ‘María la del Barrio’.

En 1979, se casó con el actor Carlos Ancira, su matrimonio duró hasta la muerte de él en 1987, de esa unión nació Magda Karina, también actriz, por lo que la tradición actoral continuó en la familia.

Magda Karina, quien también ha desarrollado una carrera en telenovelas y teatro, tiene un hijo, también actor, llamado Chris Pazcal, quien dedicó un emotivo mensaje a su abuela.

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“Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad, por cada momento compartido y por ser siempre mi guía. Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela. Por estar, por cuidarme, por amarme”, se lee en parte de su mensaje.

Y añade que “me da una paz enorme y una alegría profunda saber que Lorenzo tuvo la oportunidad de conocerte, de recibir tu amor y de sentir tu luz. Sé que fue una de tus mayores alegrías y verte con él me alegraba el corazón. Hoy me despido con mucha tristeza, pero también con una gratitud infinita por haberte tenido, por haberte disfrutado y por todo lo que dejaste en mí y en nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón, en cada recuerdo, en cada paso, en cada logro”, finalizó.

Descanse en paz.

Chris Pazcal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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