Famosos lloran la muerte del primer actor Ricardo de Pascual, a los 85 años

El actor Ricardo de Pascual, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, perdió la vida este 21 de abril a los 85 años, dejando un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento.

De Pascual destacó no sólo en el ámbito actoral, sino también como director y productor, además de que fue un intérprete que transitó entre la comedia y el drama con naturalidad.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

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Su trabajo alcanzó fama gracias a sus apariciones en los programas de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, donde formó parte de los sketches más emblemáticos.

En ‘El chavo del 8’ dio vida a personajes como ‘El Señor Calvillo’, ‘El Señor Hurtado’ y un mesero en el restaurante de ‘Doña Florinda’. Mientras que en ‘El Chapulín Colorado’ participo en episodios recorridos como ‘Un difunto bastante muerto’ y ‘El cofre del pirata’.

Su trayectoria también incluyó su paso por la televisión en series como ‘Odisea Burbujas’ y ‘Vecinos’, por mencionar algunas.

En las telenovelas apareció en ‘El Manantial’ (2001), ‘Locura de amor’ (2000), ‘Camaleones’ (2009) y ’Sueño de amor’ (2016).

Don Ricardo de Pascual se desempeñó también como maestro de actuación y director de escena.

Las causas de su muerte

En sus últimos años, de Pascual habló abiertamente sobre su lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), padecimiento al que le dio batalla hasta el final.

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Muchas fueron las muestras de tristeza y despedida para el histrión que trabajo al lado de casi todo Televisa. Actrices como María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, le agradeció haber formado parte de la vecindad, al tiempo que aplaudió su talento.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”.

Otra de las estrellas que le dedicó un mensaje emotivo de adiós a de Pascual, fue Andrea Torre.

“Hoy despedimos a Ricardo de Pascual. Mi abuelo ‘Zeus’ en ‘Tomy Zombie’. Gracias por tu luz, por tu presencia y por todo lo que dejaste en escena y fuera de ella. Que la magia te acompañe siempre”.

Descanse en paz.