Imelda Tuñón llegó “bastante BORRACHA” a una obra de teatro y “casi se cae de las escaleras”

“Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar, luego estaba muy entretenida con el novio”.

Imelda, fiel a las polémicas, ahora es señalada por haber llegado a una obra de teatro en presunto estado de ebriedad. Esto habría provocado que no sólo sus compañeros se molestaran sino también los asistentes al evento.

Asimismo, indicaron que la viuda de Julián Figueroa llegó gritándole a los actores de la puesta y que estuvo a punto de sufrir un grave accidente al perder el equilibrio en las escaleras, debido al alcohol que había ingerido.

Fue durante el programa ’Shanik en Fórmula’ que se destapó el incómodo momento que se vivió en ‘Grinder, el musical’.

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“Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar, luego estaba muy entretenida con el novio y atrás de ella estaba una persona de Estados Unidos. Esas personas estaban muy molestas porque de por sí no entendían y estaba haciendo mucho relajo, desastre, hablando, gritaba, se reía, estaba muy inquieta, pues estaba borracha. Borracha, borracha, bastante borracha, la vimos todos.”, explicó el actor Julls Granados.

Además, compartió que la protagonista de la obra intentó ponerle un alto a Tuñón, haciendo un chiste sobre ella y su borrachera, consiguiendo así que Imelda se “tranquilizara”.

El productor de la puesta, Quique Galdeano, agregó que la exnuera de Maribel Guardia estuvo a punto de sufrir un grave accidente, pues casi se cae de las escaleras.

“No vaya a decir que no era, porque estaba enfrente de mí, yo la vi. La vi desde que llegó y casi se cae en las escaleras, la metieron por atrás”, mencionó Galdeano.

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Hasta el momento, la viuda de Figueroa no ha salido a aclarar o negar la situación que protagonizó.