Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid

El cantante español revela cómo cayó en la indigencia y cómo una familia mexicana le cambió la vida.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
Luis Font.png

Luis Font nos demuestra que, aún sin abanico, se puede volver a levantar el vuelo.

Instagram

Luis Font, exmiembro del grupo español Locomía, volvió a ser noticia al reaparecer cantando en Los Portales de Morelia, Michoacán, luego de haber vivido en situación de calle en Madrid.

El artista, que triunfó junto a su hermano en la agrupación, compartió en entrevista con el programa Ventaneando de TvAzteca, cómo tocó fondo… y cómo logró salir de ahí gracias al apoyo de una familia mexicana.

Luis Font de Locomía: del glamour a la indigencia

Con apenas 16 años, Luis se unió a Locomía, el grupo que revolucionó la escena musical en los años 80 con su estética extravagante y sus coreografías teatrales que llegaban casi a la exageración.

Tras dejar la agrupación en los años 90, su vida dio un giro drástico. Según relató al programa de televisión, los conflictos familiares, especialmente con su hermano Javier Font, también integrante de Locomía, sumados a una profunda depresión, lo llevaron al consumo de cocaína y eventualmente a vivir en las calles de Madrid, cantando en el metro para sobrevivir.

“Me refugié en la cocaína… Me avergonzaba tanto de lo que me estaba pasando. No tenía un núcleo familiar fuerte, mucho menos con mi hermano”, confesó el cantante, al borde de las lágrimas.

Luis no solo perdió su carrera, también su casa. No obstante, asegura que ese fondo le permitió reconstruirse: “Pisé fondo y creo que esas son lecciones... no había más fondo al que caer. Pero me he vuelto a reconstruir”.

Una nueva vida en México

A inicios de 2025, Luis Font llegó a México buscando una segunda oportunidad. Aunque inicialmente había contactado a medios para contar su historia, se desapareció por un tiempo hasta que fue localizado recientemente cantando en las calles de Morelia.

Fue entonces que se conoció a una familia mexicana que lo apoyó desde su llegada, incluso financiando su vuelo desde España.

Actualmente, además de cantar en espacios públicos, Luis se dedica a preparar paellas por encargo, un emprendimiento que ha sido su tabla de salvación económica.

“Estoy mejor que nunca. Mi cuerpo está fuerte, mi mente también. Pensé que mi momento había terminado, pero me equivoqué”, declaró esperanzado.

¿Quiénes fueron los Locomía?

Locomía fue una boyband española surgida en Ibiza a finales de los años 80. Fue fundada por Javier Font y se hizo mundialmente famosa por su estilo vanguardista.

Sus trajes causaron sensación por su extravagancia y por estar inspirados en la época barroca. Sus coreografías con abanicos eran únicas.

Temas como Loco Mía, Rumba Samba Mambo y Loco Vox los convirtieron en un fenómeno pop internacional. Sin embargo, disputas internas, cambios de integrantes y varios escándalos acabaron con su popularidad hacia finales de los años 90.

Luis fue parte de la segunda alineación del grupo y aunque gozó del éxito, su salida marcó el inicio de una etapa oscura en su vida que duraría décadas.

Luis Font es un ejemplo de que siempre se puede volver a empezar. En México encontró una segunda oportunidad y gente bondadosa que lo apoyó.

